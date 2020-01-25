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Formula 1 / Son dakika

Haas mekanikeri, Todt'un sözlerini eleştirdi

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Haas mekanikeri, Todt'un sözlerini eleştirdi
Ekleyen:
, Editör
25 Oca 2020 06:36

Haas F1'in mekanikeri Robert Dob, takvimin genişlemesine yönelik eleştirileri kabul etmeyen FIA Başkanı Jean Todt'u eleştirdi.

Formula 1'de 2020 yılında takvimdeki yarış sayısı 22'ye çıkacak ve böylelikle tarihin en yüksek rakamına ulaşılacak. 2021 sonrasında bu rakamın 25'e çıkabileceği bile söyleniyor.

Bu, mekanikerlerin 22 hafta boyunca ailesini göremeyeceği anlamına geliyor çünkü çoğu salı günü piste geliyor ve pazartesi günü dönüyor.

Ancak FIA Başkanı Jean Todt, Formula 1’de çalışan kişilerin gelecekte genişleyecek olan takvimden şikayet etmek yerine sporda yer aldıkları için ne kadar şanslı olduklarını kabullenmeleri gerektiğini söylemişti.

Todt, "Eğer sevgili bir aileniz varsa, onlar bu durumu anlayacaklardır. Bunu tüm hayatınız boyunca yapmayacaksınız. İnanın bana, hayatımda birçok başka aktivite de yapıyorum, eğer gördüğüm insanlar şanslılarsa ayda 30 dolar kazanıyorlar. Bazı ülkelerde bunu elde edenler şanslı oluyor. Bunu unutmamalıyız. Bizim durumumuz iyi. Dünyada 8 milyar insan var ve bunların 800 milyonu yiyecek ve içecek bulamıyor ve aşı bulamıyor. Tekrardan, biz şanslıyız ve F1’deki herkes, diğer tüm iş kollarından daha fazla aldığı maaşla beraber çok mutlu olmalı." demişti.

Ancak bu sözler, Haas F1'in mekanikeri Robert Dob'un hoşuna gitmedi.

Dob, "Temelde çocuklarımızı göremediğimiz için sevinmemiz gerektiğini söylüyor. Bu gerçekten çok saçma bir düşünce. Bu, cuma günü yarışa gelen ve pazar günü ayrılan bir kişinin görüşü. Pistte bir takım olarak çok fazla vakit harcamıyor."

"Pek çoğumuz bunu yıllardır yapıyoruz ve başka bir iş bulmak kolay değil." dedi.

Ayrıca eski bir Ford mühendisi olan Gerrard Quinn de kendisine destek verdi.

"Bunlar, masraflarını sporun çektiği özel bir jetle seyahat etme fırsatına sahip olan bir adamın sözleri."

"Eğer ailemiz tarafından desteklenmiyor olsaydık, motor sporları tamamen farklı olurdu. FIA bunu anlamak zorunda."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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