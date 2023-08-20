Haas: "McLaren'ın attığı adım, diğer takımlara ümit verdi"
Haas takım patronu Guenther Steiner, McLaren'ın sezon ortasındaki gelişiminin gelecekte aynı adımı atabilecekleri konusunda kendilerine ümit verdiğini söylüyor.
McLaren sezona çok iyi başlayamamasına rağmen, sezon boyunca çok iyi bir ilerleme kaydetti ve ilk yarının sonunda artık podyuma çıkabilecek seviyedeydi.
Takım, getirdiği büyük güncellemeler sayesinde son yılların en büyük sezon içi gelişimlerinden birisini kaydetti.
Bu da neredeyse her hafta sonu güncelleme getirmesine rağmen yerinde sayan bazı takımları ümitlendirmiş durumda.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, collide at the start
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Haas son yıllarda getirdiği güncellemelerden faydalanamayan takımlardan birisiydi. Amerikalı ekip zaman zaman pek çok güncelleme getirse de, hiç gözle görülür bir ilerleme kaydedemedi.
Haas takım müdürü Guenther Steiner, McLaren'ın şu ana kadar kaydettiği ilerlemenin, başta kendi takımı olmak üzere, tüm takımlara sezon içerisinde büyük bir adım atılabileceği konusunda ümit verdiğini belirtti.
RaceFans'e konuşan Steiner, "Açıkçası McLaren'ın yaptığını yapamıyoruz. Pek çok takım güncelleme getiriyor ve olduğu yerde sayıyor."
"McLaren bir güncelleme getirdi ve çok iyi bir iş çıkardı."
"Bu konuda insanları övmeniz gerekiyor - bu size iyi iş çıkarmanız ve şansın da biraz yanınızda olduğu takdirde, bunun yapılabileceğini gösteriyor."
"Yani 'Artık pes ediyorum' deyip asla oraya ulaşamayacağınızı düşünemezsiniz. Aksine bu yapılabilir. Çünkü birisi bunu yapmışsa, siz de bunu yapmaya çalışabilirsiniz." dedi.
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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