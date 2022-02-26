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Haas, Mazepin'le yollarını ayırması halinde Giovinazzi ile yarışmayı seçebilir

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Haas'ın planlarını karmaşıklaştırıyor: Amerikan takım, yaşananlardan sonra Uralkali ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Mazepin'in bir sürücü olarak takımdaki konumu da şüpheli. Motorsport.com İtalya'nın haberine göre koltuk için öne çıkan aday Antonio Giovinazzi.

Haas, Mazepin'le yollarını ayırması halinde Giovinazzi ile yarışmayı seçebilir
Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz, Nikita Mazepin'in 2022 Formula 1 sezonu gridinde yer alma ihtimalini büyük oranda karmaşıklaştırıyor. Haas, Barselona testlerinde isim sponsoru Uralkali ve Rus bayrağına atıfta bulunan renk düzenini kaldırmayı seçti. Mazepin, sabah bölümünde takımla piste çıktı ancak hiçbir basın görüşmesine katılmadı.

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım patronu Gunther Steiner, ilgili taraftarların hukuk büroları arasındaki görüşmelerden önce hiçbir kararın resmi olmadığını ancak şu anda Haas ile Rus ortakları arasındaki mali anlaşmanın ve Mazepin ile kendileri arasındaki ilişkinin değerlendirildiğini belirtti.

Barselona padoğundaki bilgilere göre takım sahibi Gene Haas, Rus partnerleriyle olan tüm ilişkilerini sona erdirmeye istekli. Bu mali anlamda önemli bir etkiye neden olacak ve Bahreyn'deki bir sonraki testte piste çıkacak ismin de belirlenmesi gerekecek.

Dün, eğer Mazepin'le yollar ayrılırsa, takımın üçüncü pilotu olan Pietro Fittipaldi'nin değerlendirilecek ilk seçenek olduğunu söylenmişti. 25 yaşındaki Brezilyalı sürücü, iki yıl önce Bahreyn'deki dramatik kaza sonrası Romain Grosjean'ın yerine iki yarışta Haas'la piste çıkmıştı.

Pietro Fittipaldi, collaudatore e pilota di riserva, Haas F1 Team

Pietro Fittipaldi, collaudatore e pilota di riserva, Haas F1 Team

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Fittipaldi, olası seçeneklerden biri olmaya devam ediyor ancak Steiner'in sözlerinden çıkarılacağı üzere Haas'ın öncelik listesinin başında değil.

İlk aday, takımın ihtiyaçlarına oldukça iyi uymasının yanı sıra, takımın şu anda yakın işbirliği içerisinde olduğu Ferrari'nin yedek pilotluğunu yapan Antonio Giovinazzi gibi görünüyor. İtalyan sürücü, son yarışına iki aydan biraz daha uzun bir süre önce Abu Dhabi Grand Prix'sinde çıkmıştı.

Giovinazzi, F1'den ayrıldıktan sonra bu yıl Dragon takımıyla Formula E'de yarışmaya başladı ancak Formula 1 padokundan teklif alması halinde, sözleşmesini bozmasını sağlayacak bir fesih maddesi var.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Photo by: Alfa Romeo

Daniil Kvyat ve Robert Shwartzman gibi iki potansiyel aday da, tıpkı Mazepin gibi Rus oldukları için seçenekler dışında kalmak üzereler.

Formula 2 şampiyonu Oscar Piastri potansiyel seçeneklerden birisi olabilir. Fakat Fransız pilotun Alpine ile bağlantıları var. Alpine olası bir kiralama teklifini kabul edecek olsa da, Haas geleceği belli olan genç bir pilot için birkaç yıllık bir "eğitim kampı" görevi üstlenmek istemeyecektir.

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