Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim" Sonraki / Pirelli, Bakü'deki lastik sorunlarının pist üstündeki parça kaynaklı olduğunu düşünüyor
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Haas Formula 1 şefi Gunther Steiner, Nikita Mazepin'in Bakü'de gerçekleştirilen yarışın son düzlüğünde Mick Schumacher'e yaptığı hamle sonrası yaşanan gerginliğin ortadan kalktığını söyledi.

Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı"

Schumacher, Azerbaycan Grand Prix'sinin çoğunu Mazepin'in önünde geçirdi. Rus pilot sadece kırmızı bayrak sonrası durarak startın ardından bitime iki tur kala öne geçti.

Schumacher, son turda Mazepin'den daha hızlıydı ve takım arkadaşın son düzlükte yakalamaya başladı. Onu geçecek gibiydi ancak Rus pilot takım arkadaşının üzerine doğru gitti. Schumacher bir hamleyle teması önledi ve takım arkadaşının önünde finiş gördü.

Ancak Schumacher bu hamleye çok sinirlenmişti ve takım telsizden, "Bu neydi şimdi? Bizi öldürmeye mi çalışıyor?" diye sordu.

Yarıştan sonra konuşan Schumacher, neler olduğuna bakmak istediğini ve araçta bu hamleden ötürü mutlu olmadığını söylemişti.

Mazepin bitiş çizgisine doğru gelirken bataryasının bittiğini, bunun düzlüklerdeki hızının tükenmesine neden olduğunu ve yerini kaybetmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Mazepin, "Ana neden, yerimi takım arkadaşıma ana düzlükte kaybettiğim için üzgün olmamdı. Bataryam bitmişti. Bu yüzden adeta araçta bir yolcu gibiydim fakat durum bu." dedi.

Yarış sonrası basın açıklamasında bu olaya değinen Steiner, konunun çözüldüğünü söyledi.

Steiner, "Düzlükteki duruma gelirsek, orada her şey çözüldü ve durumu normale döndürdük. Bazı yanlış anlaşılmalar oluştu ama iyi durumdayız ve hepimiz önümüze bakıyoruz." dedi.

Schumacher'in 13. sırada bitirmesiyle beraber Haas, takımlar şampiyonasında Williams'ın önünde dokuzuncu sıraya çıkmış oldu.

Schumacher ve Mazepin arasındaki olayı buradan veya aşağıdan seyredebilirsiniz.

 

Mazepin'in 14. sırada finiş görmesi, F1'deki en iyi sonucu oldu ve şampiyonada Nicholas Latifi'nin önüne geçti.

Mazepin, "Takım için güzel bir sayı ancak bu pozisyonu almamızı sağlayan bazı beklenmedik olaylar vardı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Önceki haber

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Sonraki haber

Pirelli, Bakü'deki lastik sorunlarının pist üstündeki parça kaynaklı olduğunu düşünüyor

Pirelli, Bakü'deki lastik sorunlarının pist üstündeki parça kaynaklı olduğunu düşünüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Mick Schumacher , Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

18s
2
Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

21s
3
Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
4
Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
5
Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

21 dk
Son Haberler
Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
F1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

21dk
Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
F1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

1s
Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
F1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
F1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor
F1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

3s
Son Videolar
2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek 00:43
Formula 1
2 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek

Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız Azerbaycan GP
Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu" Azerbaycan GP
Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor Azerbaycan GP
Formula 1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

Mick Schumacher Daha fazlası
Mick Schumacher
Mick: "Vettel bana pek çok tavsiyede bulunuyor"
Formula 1

Mick: "Vettel bana pek çok tavsiyede bulunuyor"

Mazepin, takım arkadaşıyla kaza yapmaktan ''sorumlu tutulmak'' istememiş Monako GP
Formula 1

Mazepin, takım arkadaşıyla kaza yapmaktan ''sorumlu tutulmak'' istememiş

Schumacher'in şasisi, 500 bin dolarlık hasara rağmen "sağlam" durumda Monako GP
Formula 1

Schumacher'in şasisi, 500 bin dolarlık hasara rağmen "sağlam" durumda

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Takım arkadaşı mücadeleleri: Azerbaycan GP Azerbaycan GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Azerbaycan GP

Takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP Monako GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Monako GP

Steiner: ''Mazepin, Formula 1'e geldiğinden beri en mutlu halinde'' Monako GP
Formula 1

Steiner: ''Mazepin, Formula 1'e geldiğinden beri en mutlu halinde''

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış

Son Haberler

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.