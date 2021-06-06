Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı"

Schumacher, Azerbaycan Grand Prix'sinin çoğunu Mazepin'in önünde geçirdi. Rus pilot sadece kırmızı bayrak sonrası durarak startın ardından bitime iki tur kala öne geçti.

Schumacher, son turda Mazepin'den daha hızlıydı ve takım arkadaşın son düzlükte yakalamaya başladı. Onu geçecek gibiydi ancak Rus pilot takım arkadaşının üzerine doğru gitti. Schumacher bir hamleyle teması önledi ve takım arkadaşının önünde finiş gördü.

Ancak Schumacher bu hamleye çok sinirlenmişti ve takım telsizden, "Bu neydi şimdi? Bizi öldürmeye mi çalışıyor?" diye sordu.

Yarıştan sonra konuşan Schumacher, neler olduğuna bakmak istediğini ve araçta bu hamleden ötürü mutlu olmadığını söylemişti.

Mazepin bitiş çizgisine doğru gelirken bataryasının bittiğini, bunun düzlüklerdeki hızının tükenmesine neden olduğunu ve yerini kaybetmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Mazepin, "Ana neden, yerimi takım arkadaşıma ana düzlükte kaybettiğim için üzgün olmamdı. Bataryam bitmişti. Bu yüzden adeta araçta bir yolcu gibiydim fakat durum bu." dedi.

Yarış sonrası basın açıklamasında bu olaya değinen Steiner, konunun çözüldüğünü söyledi.

Steiner, "Düzlükteki duruma gelirsek, orada her şey çözüldü ve durumu normale döndürdük. Bazı yanlış anlaşılmalar oluştu ama iyi durumdayız ve hepimiz önümüze bakıyoruz." dedi.

Schumacher'in 13. sırada bitirmesiyle beraber Haas, takımlar şampiyonasında Williams'ın önünde dokuzuncu sıraya çıkmış oldu.

Schumacher ve Mazepin arasındaki olayı buradan veya aşağıdan seyredebilirsiniz.

Mazepin'in 14. sırada finiş görmesi, F1'deki en iyi sonucu oldu ve şampiyonada Nicholas Latifi'nin önüne geçti.

Mazepin, "Takım için güzel bir sayı ancak bu pozisyonu almamızı sağlayan bazı beklenmedik olaylar vardı." dedi.