Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı

Haas geçtiğimiz hafta mevcut F2 pilotu Mazepin’in 2021 sezonunda takımlarına katılacaklarını açıkladı ve böylece Mick Schumacher’le birlikte 2 çaylaktan oluşan dizilimini doğrulamış oldu.

Salı gecesi Mazepin’in Instagram hesabından, Mazepin'in bir aracın ön yolcu koltuğundan uzanarak arka yolcu koltuğundaki bir kadının göğüslerine uzandığı bir videoyu paylaşıldı.

Kadının tepki olarak elini hareket ettirdiği görülürken, kadın sonrasında orta parmağını göstererek kamerayı kapatıyor.

Video kısa süre sonra silindi fakat öncesinde bazı kullanıcılar tarafından kaydedilerek internette birçok siteye sızdırılmış durumda.

Çarşamba günü Haas tarafından yayınlanan bir duyuruda bu tavırların kınandığı ve sorunu kendi içlerinde çözecekleri doğrulandı.

“Haas F1 takımı, Nikita Mazepin’in kısa zaman önce sosyal medyadan paylaştığı videosundaki davranışlarını kabul edilemez bulmaktadır.”

“Ek olarak mevzubahis videonun sosyal medyadan paylaşılması da Haas F1 takımı tarafından çirkin bulunmaktadır.”

“Durum kendi içimizde çözülecektir ve şu anda daha fazla yorum yapılmayacaktır.”

Mazepin Haas’ın duyurusunu takiben Twitter’dan tavırları için özür dilediği bir mesaj yayınladı.

“Hem kendi uygunsuz tavırlarım açısından hem de sosyal medyada bunun paylaşılmasından ötürü yakın zamandaki hareketlerimden ötürü özür dilerim.”

“Yarattığım tepki ve Haas F1 takımına yaşattığım utanç sebebiyle çok üzgünüm.”

“Bir Formula 1 pilotu olarak kendime daha yüksek standartlar koşmalıyım, kendimi ve birçok kişiyi utandırdığımın farkındayım. Bundan ders çıkaracağıma söz veriyorum.”

Bu kaza, son 2 yıldır F2’de yarışan Mazepin’in 2021 sezonu için F1’e geçeceği duyurusundan sadece 1 hafta sonra meydana geldi.

Bu sezon 2 yarış galibiyeti elde eden Rus pilot, F2 şampiyonasını 5. sırada tamamlarken elde ettiği sıralama F1 için gerekli FIA süper lisansını almasına yetti.

Mazepin Bahreyn’de sezonun son yarışında 2 ayrı ceza almasına sebep olan ve birçoklarının eleştirisini alan savunma hareketleri sonrasında bir yarıştan men cezası almaktan sadece 1 puan uzakta.

Mazepin daha önce Force India ve Mercedes’le F1 araçları test etmişti, Mercedes’le katıldığı test ise özel bir test programıydı.

Rus pilot aynı zamanda gelecek hafta Abu Dhabi’deki genç sürücü testinde Alman takım için sürerek 2021’de Haas’la olan sezonuna kendini hazırlayacak.

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