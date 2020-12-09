Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı

paylaşım
yorumlar
Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Haas 2021 Formula 1 pilotları Nikita Mazepin’in Instagram’dan paylaştığı videosundaki ‘iğrenç’ tavırlarını kınadı ve sorunu kendi içlerinde halledeceklerini belirtti.

Haas geçtiğimiz hafta mevcut F2 pilotu Mazepin’in 2021 sezonunda takımlarına katılacaklarını açıkladı ve böylece Mick Schumacher’le birlikte 2 çaylaktan oluşan dizilimini doğrulamış oldu.

Salı gecesi Mazepin’in Instagram hesabından, Mazepin'in bir aracın ön yolcu koltuğundan uzanarak arka yolcu koltuğundaki bir kadının göğüslerine uzandığı bir videoyu paylaşıldı.

Kadının tepki olarak elini hareket ettirdiği görülürken, kadın sonrasında orta parmağını göstererek kamerayı kapatıyor.

Video kısa süre sonra silindi fakat öncesinde bazı kullanıcılar tarafından kaydedilerek internette birçok siteye sızdırılmış durumda.

Çarşamba günü Haas tarafından yayınlanan bir duyuruda bu tavırların kınandığı ve sorunu kendi içlerinde çözecekleri doğrulandı.

“Haas F1 takımı, Nikita Mazepin’in kısa zaman önce sosyal medyadan paylaştığı videosundaki davranışlarını kabul edilemez bulmaktadır.”

“Ek olarak mevzubahis videonun sosyal medyadan paylaşılması da Haas F1 takımı tarafından çirkin bulunmaktadır.”

“Durum kendi içimizde çözülecektir ve şu anda daha fazla yorum yapılmayacaktır.”

Mazepin Haas’ın duyurusunu takiben Twitter’dan tavırları için özür dilediği bir mesaj yayınladı.

“Hem kendi uygunsuz tavırlarım açısından hem de sosyal medyada bunun paylaşılmasından ötürü yakın zamandaki hareketlerimden ötürü özür dilerim.”

“Yarattığım tepki ve Haas F1 takımına yaşattığım utanç sebebiyle çok üzgünüm.”

“Bir Formula 1 pilotu olarak kendime daha yüksek standartlar koşmalıyım, kendimi ve birçok kişiyi utandırdığımın farkındayım. Bundan ders çıkaracağıma söz veriyorum.”

İlgili İçerik:

Bu kaza, son 2 yıldır F2’de yarışan Mazepin’in 2021 sezonu için F1’e geçeceği duyurusundan sadece 1 hafta sonra meydana geldi.

Bu sezon 2 yarış galibiyeti elde eden Rus pilot, F2 şampiyonasını 5. sırada tamamlarken elde ettiği sıralama F1 için gerekli FIA süper lisansını almasına yetti.

Mazepin Bahreyn’de sezonun son yarışında 2 ayrı ceza almasına sebep olan ve birçoklarının eleştirisini alan savunma hareketleri sonrasında bir yarıştan men cezası almaktan sadece 1 puan uzakta.

Mazepin daha önce Force India ve Mercedes’le F1 araçları test etmişti, Mercedes’le katıldığı test ise özel bir test programıydı.

Rus pilot aynı zamanda gelecek hafta Abu Dhabi’deki genç sürücü testinde Alman takım için sürerek 2021’de Haas’la olan sezonuna kendini hazırlayacak.

Alakalı video

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"

Önceki haber

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"

Sonraki haber

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"

Bottas, Instagram hesabından "Mercedes pilotu" yazısını kaldırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Instagram hesabından "Mercedes pilotu" yazısını kaldırdı

Prost: "Bu yıl piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi çalıştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Prost: "Bu yıl piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi çalıştı"

Jordan: "Hamilton, 2021'de de şampiyon olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Hamilton, 2021'de de şampiyon olacak"

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Sainz'ın Ferrari testine izin vermedi

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Russell'ın baskıyla baş etme şeklinde etkilendi

Son Haberler

Binotto: "2021'de en güçsüz motor Ferrari olmayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2021'de en güçsüz motor Ferrari olmayacak"

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?
F1 Formula 1 / Son dakika

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı

1s
2
Formula 1

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?

43 dk
3
Formula 1

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"

2s
4
Formula 1

Bottas, Instagram hesabından "Mercedes pilotu" yazısını kaldırdı

23s
5
Formula 1

Jordan: "Hamilton, 2021'de de şampiyon olacak"

5s

Son Haberler

Binotto: "2021'de en güçsüz motor Ferrari olmayacak"
F1

Binotto: "2021'de en güçsüz motor Ferrari olmayacak"

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?
F1

Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine kim katılabilir?

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı
F1

Haas, Mazepin'in Instagram videosundaki 'iğrenç' tavrını kınadı

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"
F1

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"

Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"
F1

Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"

Son Videolar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey 05:22
Formula 1
4 Ara 2020

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up 11:56
Formula 1
3 Ara 2020

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.