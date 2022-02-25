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Haas: "Mazepin yarışamazsa, ilk tercihimiz Fittipaldi olacak"

Haas Formula 1 patronu Gunther Steiner, Nikita Mazepin'in mevcut kriz ortamında yarışamaması halinde yeri için ilk adayın Pietro Fittipaldi olacağını söyledi.

Haas: "Mazepin yarışamazsa, ilk tercihimiz Fittipaldi olacak"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Haas, Barselona'daki testin son gününde, takımın Rus isim sponsoru Uralkali markasının logolarını araç üzerinden kaldırdı. Takımın renk düzeni, Rus bayrağının renklerini taşıyordu ancak cuma günü tamamen beyaz bir renge geçtiler.

Uralkali, Mazepin'in babası Damitry'in sahibi olduğu şirketlerden birisi ve başlangıçtan itibaren yarış kariyerini destekledi. Rusya Federasyonu ile yakın bağları olan bu Rus şirket, Mazepin'in F1'e girdiği 2021'den bu yana Haas'ın isim sponsoruydu.

Mazepin, cuma sabahı gerçekleştirilen seansta piste çıktı ancak Steiner, Uralkali ile durumu gelecek hafta ele alacaklarını söyledi. Ekip, devam eden krizin ortasında marka ile yollarını ayıracak gibi görünüyor.

Speed City Broadcasting'e konuşan Steiner, Mazepin'in yarışamaması durumunda, kiminle sürüş yapacakları konusuna açıklık getirdi.

Steiner, ”Nikita belli bir sebepten ötürü aracı süremezse o zaman ilk tercihimiz yedek pilotumuz Pietro Fittipaldi olacak."

"Açıkçası, birkaç yıldır bizimle birlikte ve onun her zaman yanımızda olmasının bir sebebi var. Son yıllarda yedek pilota ihtiyacımız vardı, COVİD vardı, bu yüzden her zaman yanımızda oldu."

"Takımı tanıyor, her an onu sürebilmek adına aracı iyi biliyor. Şu anda çevrimizde bu konu için Pietro'dan daha iyi kimse yok.” dedi.

Pietro, 2020 Sakhir ve Abu Dhabi yarışlarında Romain Grosjean'ın yerine iki F1 yarışına çıkmıştı.

Brezilyalı sürücü en son Abu Dabi'deki sezon sonu testinde Haas F1 aracını sürdü.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team

Nikita Mazepin, Haas F1 Team

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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