Haas: "Mazepin öncelikli olmayacak"

Haas, 2021 Formula 1 sezonu için Nikita Mazepin ve Mick Schumacher gibi iki çaylak sürücüyle anlaştığını açıklamıştı.

Mazepin'in babası Dmitry Mazepin, anlaşma kapsamında Uralkali şirketiyle beraber Haas'ın ana sponsoru haline geldi.

Takım şu anda Mazepin'in babasının Uralkali şirketinden finansal destek alıyor ve bu kapsamda Rus bayrağının renkleriyle yarışıyor.

Bundan ötürü Niktia'nın takım içerisinde daha öncelikli olabileceği yönünde endişeler var.

Ancak n-tv'ye konuşan Haas patronu Gunther Steiner, böyle bir şeyin yaşanmayacağının altını çizdi.

Steiner, "Her iki genç sürücümüz de takım içerisinde eşit statüde olacak. Dmitry Mazepin Bey de zaten 'oğlumun bir avantajı yok' dedi."

"Uralkali bizim ana sponsorumuz, ancak bir avantaja sahip olma hakları yok. Bu, sportmenlik dışı olur ve zaten bunu yapmazdık. Benim tutumum bu." dedi.

Haas patronu, iki çaylak sürücüyle çalışma konusunda da iyimserdi.

"Daha önce Haas'ta hiç genç sürücülerle yarışmadık. Tam da bu yüzden yaptıkları olumlu çalışmaları görmek benim için sürpriz oldu."

Steiner, testlerde bekledikleri üzere geride olduklarını söyledi ve ekledi: "Ön tarafta değiliz ve zaten bunun böyle olacağını biliyorduk."

Takımın 22 yaşındaki pilotu Mazepin, zorlu bir sezon olacağını söylerken, yine de elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

"İçinde bulunduğumuz durum bu. Sürücünün görevi, takımın sahip olduğu plan ne olursa olsun mümkün olan en iyi sonuçları almaktır."

"Şahsen kariyerime başlamak için iyi bir pozisyonda olduğumu düşünüyorum. Takım, benim gibi genç bir sürücüye yardım etme konusunda çok iyiydi."