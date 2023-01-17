Haas: "Maliyetleri düşürmek için rüzgar tünellerinden kurtulmak akıllıca olmaz"

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Formula 1'in 2030 yılına kadar rüzgar tünellerini kullanmayı bırakabileceği konuşuluyor. Böylece çevresel yükümlülüklerini yerine getirirken, maliyetleri önemli oranda azaltmış olacaklar.

Plana göre takımlar, araç tasarımınca yalnızca Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) kullanılacak ve 10 takımdan sekizi bu prensibi destekliyor.

F1 takımları son birkaç yıldır araç tasarımında ikisini bir arada kullanıyordu ancak şimdi 2030 yılında karbon nötr olma hedefine ulaşmak için sadece CFD'ye geçilmesi yönünde baskı var.

Hem McLaren hem de Aston Martin, önümüzdeki birkaç yıl içinde kullanıma girecek olan rüzgar tüneli tesisleri inşa ediyorlar. Büyük takımlar da buna çok harcadılar.

Haas'ın Aerodinamik Şefi Arron Melvin, RacingNews365.com'a yaptığı özel açıklamada rüzgar tünellerinden tamamen vazgeçmenin şampiyonanın DNA'sına uymayacağını söyledi.

Melvin, "Bu araçlar çok karmaşık ve bu karmaşıklıktan önemli bir tur süresi elde ediyoruz."

"Çok az rüzgar tüneli süresine sahip olan hızlı yarış araçları var var ama bu F1 değil, dolayısıyla serinin olmayı istediği şeyi hep aklımızda tutmamız gerekiyor."

"Rüzgar tüneli olmadan da dayanıklı ve hızlı bir araç yapmak kesinlikle mümkün. Fakat maliyet açısından bunun akıllıca olduğuna inanmıyorum."

"Net kurallara sahip olmak ve CFD yeteneklerinin sınırlarını zorlamamız iyi bir şey."

"Bu yüzden dengeyi değiştirecek düzenlemelere çok açık olurum. Ancak sektör rüzgar tüneli testlerinde o kadar iyi ki, bu yasaklamamız gereken bir şey değil."

"Aksine, bunları kademeli olarak çok daha düşük bir yatırım seviyesine indirebiliriz." dedi.

Melvin, çevresel etkiyle ilgili de şunları ekledi: "Doğrusu sadece rüzgar tünelini ele almamalıyız, bir endüstri olarak tüm faaliyetlerimiz ve güç ünitemiz hakkında konuşmalıyız."

"Korbonsuz bir güce sahip olmak ve sürdürülebilir olmak oldukça mümkün."