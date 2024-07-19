Haas: "Magnussen'le devam etmiyor olmamızın sebebi tutarlı olmaması"

Danimarkalı sürücü, 2022'nin başından beri Haas için yarışıyordu ve bunun öncesinde de yine Amerikalı ekip ile uzun bir dönem geçirmişti.

Şimdi Magnussen takımla yollarını ayıracak ve muhtemelen F1 kariyeri sona erecek.

Bu kararı veren kişi olan Aya Komatsu şu şöyle dedi: "Çok zor bir karardı çünkü Kevin takım için çok şey yaptı. Bu iki dönem, özellikle de Romain ile ilk dönem harikaydı, 2018 heyecan vericiydi 4. ve 5. olmak gibi çok iyi zamanlarımız oldu."

"Sonra Gene ve Guenther onu geri istediler, Kevin de ihtiyacımız olduğu bir dönemde her şeyi bırakıp geri geldi ve bize beşincilik getirdi."

"Takım için çok şey yaptı, ben de onunla birçok sezon geçirdim. Kesinlikle kolay değildi fakat benim pozisyonumun sorumluluğu da bu."

Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Belirleyici faktör sorulduğunda Komatsu, "Ollie'yi takıma alacağımızı biliyorduk, diğer pilotun tutarlı bir referans vermesi gerekiyordu."

"Tutarlılık açısından Nico ve Kevin'e bakarsanız, Nico'nun tutarlılığına daha yakın birine ihtiyacım var."

"Elbette Kevin ve Nico arasındaki fark çok küçük. Sonuçlar çok farklı görünebilir, aldığımız puanların sayısı oldukça farklı görünebilir. Fakat bu farkı belirleyen faktör çok büyük değil."

"Bu yüzden bu kararı kesin olarak vermek çok zor."

"Sadece puanlara bakarsanız, oldukça net görünebilir fakat bu gerçek hikayeyi yansıtmıyor. Bu yüzden tüm bunları göz önünde bulundurup adil olmaya ve doğru kararı vermeye çalıştım."

"Kevin bize şimdiye kadar çok ama çok yardımcı oldu. Bu kararı verirken bir ikilem yaşadım. Kevin tamamen bir takım oyuncusu gibiydi, bu takımı nasıl değiştirmek ve geliştirmek istediğimizi biliyordu."

"Bunun tamamen ayrılmaz bir parçası oldu. Yani hiç kolay değildi."

"Sonunda hoşuma gitse de gitmese de bu işimin bir parçası. Takımın yararına olacak profesyonel kararlar almam gerekiyor. Gene de benden bunu yapmamı istiyor. Sonuçta kendime sürekli şunu soruyorum: Bu profesyonel bir karar mı? Takım için doğru olanı mı yapıyorum? Duygu yok, kişisel nedenler yok."

"Bu yüzden önce takımın potansiyelini, önce takımın sonucunu, önce takımın büyümesini düşünmek zorundaydım. "

"Profesyonel bir karar verdiğim için rahatım. Doğru olup olmadığı tartışılır ama en azından karar verme sürecinde profesyonelce karar verdiğim için rahatım."

Magnussen'i takımda nasıl bir rolle tutabilecekleri sorusuna Komatsu, "Kevin'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz. Takımla arasında büyük bir sayı var."

"Dolayısıyla bize herhangi bir şekilde katkıda bulunmaya müsait olursa, çok mutlu olurum. Sadece şu anda bunun ne şekilde olabileceğini söyleyemem." cevabını verdi.

Komatsu, yeni pilotun önümüzdeki bir haftalık dilimde belli olmasını umuyor.

Ne kadar çabuk karar vereceği sorusuna Magnussen, "Oldukça yakında olacak. Aradan önce karar verebileceğimizi düşünmek istiyorum." cevabını verdi.