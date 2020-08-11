Haas, Magnussen'i "güvenlik" sebeplerinden ötürü yarıştan çekmiş

Magnussen, Britanya GP'nin ilk turundaki büyük kazanın ardından aracında eski parçaların kullanıldığını ve bundan ötürü performans kaybı yaşadığına inanıyor.

Pazar günkü yarışın ilk 20 turunda iki kez pit stop yapan Magnussen, 43. turda kendisi için işe yaramayan sert lastik stratejisinin ardından yarışı bırakmıştı. Ayrıca tehlikeli şekilde piste döndüğü için de zaman cezası aldı.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Kevin lastiklerini kullanmayı başaramadı. Onları aşındırmaya devam etti ve bir noktada lastik değiştirmeye devam etmek çok tehlikeli olmaya başladı. Sadece kabarcıklanma, titreşim ve güvenlik nedeniyle onu yarıştan çekmek zorunda kaldık."

"Yarışta daha yumuşak lastikler, yüksek sıcaklıklar ve yüksek basıncın birleşimi ölümcül oldu. Bazıları tek pit stop yaptı, ama sonunda herkes limitlerdeydi. Herkes için durum aynıydı ve Mercedes bile zorlandı. Aslında bu, her şeyi açıklıyor." dedi.

Magnussen aracında bir sorun olduğundan emin görünüyor.

"Başka lastiğimiz kalmadı. Araç bu hafta sonu, normal şekilde çalışmadı. Aracın özellikle Pazar günü iyi bir performansa sahip olabileceğini biliyoruz ve bu hafta sonu bu performansı sergilemedi."

"Geçen hafta Pazar günü bir kaza geçirdik ve bence bu hafta sonu, yarış için takılan zemin vb. gibi parçalar eskiydi."

"Başka ne olabileceğini gerçekten bilmiyorum. Aklımda bu var, çünkü araç bundan çok daha iyi olabilir. Sadece bu hafta sonu normal şekilde çalışmıyordu." dedi.

Steiner, takımın İspanya GP öncesinde sorunu çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Elbette aracı yeniden inşa edebiliriz. Ama sadece yeniden inşa etmemiz değil, aynı zamanda gerçekte ne olduğunu bulmaya çalışmamız gerekiyor, çünkü aksi takdirde onu yeniden inşa edersiniz ve sonrasında kendinizi yine aynı durumda bulabilirsiniz. O zaman her şeyi baştan yapmak zorunda kalırsınız."

“Geçen haftadan bu yana olanları daha iyi anlamamız gerekiyor. Kimse gerçekten ne olduğunu bilmiyor. Her şeyden emin olmalıyız ve bunu gerçekleştirebilmek için, önümüzdeki birkaç gün içinde elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde bunu, İspanya'dan sonra araç fabrikaya döndüğünde yapmamız gerekecek."

Barcelona ile ilgili beklentileri hakkındaki soruya Steiner, “Bir şey söylemek çok zor çünkü yarışta, yaşadığımız tüm bu büyük sorunları yaşamayı beklemiyorduk."

“Bazı lastikler beklediğimizden tamamen farklı çıktı, ancak basıncı artırdığımızı hatırlamamız gerekiyor. Yani bu, bazı şeylerin bir kombinasyonu. Lastikleri Cuma günü test edene kadar herhangi bir tahmin yapmamız zor olacak."

“Bence yapmaya çalıştığımız şey sahip olduklarımızdan en iyisi şekilde faydalanmak. Başka bir şey değil. Bu sezon zorlu geçecek. Avusturya'daki ilk iki yarışta gördüklerimizden sonra, başından itibaren zorlu bir sezon olacağını söyledim."