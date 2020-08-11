Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Haas, Magnussen'i "güvenlik" sebeplerinden ötürü yarıştan çekmiş

paylaşım
yorumlar
Haas, Magnussen'i "güvenlik" sebeplerinden ötürü yarıştan çekmiş
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Ağu 2020 15:32

Guenther Steiner, Haas Formula 1 takımının güvenlik sebeplerinden ötürü Kevin Magnussen'i yarıştan çektiklerini söyledi.

Magnussen, Britanya GP'nin ilk turundaki büyük kazanın ardından aracında eski parçaların kullanıldığını ve bundan ötürü performans kaybı yaşadığına inanıyor.

Pazar günkü yarışın ilk 20 turunda iki kez pit stop yapan Magnussen, 43. turda kendisi için işe yaramayan sert lastik stratejisinin ardından yarışı bırakmıştı. Ayrıca tehlikeli şekilde piste döndüğü için de zaman cezası aldı.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Kevin lastiklerini kullanmayı başaramadı. Onları aşındırmaya devam etti ve bir noktada lastik değiştirmeye devam etmek çok tehlikeli olmaya başladı. Sadece kabarcıklanma, titreşim ve güvenlik nedeniyle onu yarıştan çekmek zorunda kaldık."

"Yarışta daha yumuşak lastikler, yüksek sıcaklıklar ve yüksek basıncın birleşimi ölümcül oldu. Bazıları tek pit stop yaptı, ama sonunda herkes limitlerdeydi. Herkes için durum aynıydı ve Mercedes bile zorlandı. Aslında bu, her şeyi açıklıyor." dedi.

Magnussen aracında bir sorun olduğundan emin görünüyor.

"Başka lastiğimiz kalmadı. Araç bu hafta sonu, normal şekilde çalışmadı. Aracın özellikle Pazar günü iyi bir performansa sahip olabileceğini biliyoruz ve bu hafta sonu bu performansı sergilemedi."

"Geçen hafta Pazar günü bir kaza geçirdik ve bence bu hafta sonu, yarış için takılan zemin vb. gibi parçalar eskiydi."

"Başka ne olabileceğini gerçekten bilmiyorum. Aklımda bu var, çünkü araç bundan çok daha iyi olabilir. Sadece bu hafta sonu normal şekilde çalışmıyordu." dedi.

 

Steiner, takımın İspanya GP öncesinde sorunu çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Elbette aracı yeniden inşa edebiliriz. Ama sadece yeniden inşa etmemiz değil, aynı zamanda gerçekte ne olduğunu bulmaya çalışmamız gerekiyor, çünkü aksi takdirde onu yeniden inşa edersiniz ve sonrasında kendinizi yine aynı durumda bulabilirsiniz. O zaman her şeyi baştan yapmak zorunda kalırsınız."

“Geçen haftadan bu yana olanları daha iyi anlamamız gerekiyor. Kimse gerçekten ne olduğunu bilmiyor. Her şeyden emin olmalıyız ve bunu gerçekleştirebilmek için, önümüzdeki birkaç gün içinde elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde bunu, İspanya'dan sonra araç fabrikaya döndüğünde yapmamız gerekecek."

Barcelona ile ilgili beklentileri hakkındaki soruya Steiner, “Bir şey söylemek çok zor çünkü yarışta, yaşadığımız tüm bu büyük sorunları yaşamayı beklemiyorduk."

“Bazı lastikler beklediğimizden tamamen farklı çıktı, ancak basıncı artırdığımızı hatırlamamız gerekiyor. Yani bu, bazı şeylerin bir kombinasyonu. Lastikleri Cuma günü test edene kadar herhangi bir tahmin yapmamız zor olacak."

“Bence yapmaya çalıştığımız şey sahip olduklarımızdan en iyisi şekilde faydalanmak. Başka bir şey değil. Bu sezon zorlu geçecek. Avusturya'daki ilk iki yarışta gördüklerimizden sonra, başından itibaren zorlu bir sezon olacağını söyledim."

Racing Point: "Concorde Anlaşması'nda çözülmesi gereken şeyler var"

Önceki haber

Racing Point: "Concorde Anlaşması'nda çözülmesi gereken şeyler var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Kevin Magnussen
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: “Verstappen artık şampiyonluk için bir tehdit”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Wolff: “Verstappen artık şampiyonluk için bir tehdit”

Racing Point: "Concorde Anlaşması'nda çözülmesi gereken şeyler var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Racing Point: "Concorde Anlaşması'nda çözülmesi gereken şeyler var"

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"

Haas, Magnussen'i "güvenlik" sebeplerinden ötürü yarıştan çekmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
26dk

Haas, Magnussen'i "güvenlik" sebeplerinden ötürü yarıştan çekmiş

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"

Ricciardo: “Attığım 'Seb' spini, Renault için yaraya tuz bastı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “Attığım 'Seb' spini, Renault için yaraya tuz bastı”

FIA, formasyon turu telsiz kurallarını gözden geçirecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

FIA, formasyon turu telsiz kurallarını gözden geçirecek

Son Haberler

Haas, Magnussen'i "güvenlik" sebeplerinden ötürü yarıştan çekmiş
F1 Formula 1 / Son dakika
26dk

Haas, Magnussen'i "güvenlik" sebeplerinden ötürü yarıştan çekmiş

Racing Point: "Concorde Anlaşması'nda çözülmesi gereken şeyler var"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Racing Point: "Concorde Anlaşması'nda çözülmesi gereken şeyler var"

Wolff: “Verstappen artık şampiyonluk için bir tehdit”
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Wolff: “Verstappen artık şampiyonluk için bir tehdit”

FIA, formasyon turu telsiz kurallarını gözden geçirecek
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

FIA, formasyon turu telsiz kurallarını gözden geçirecek

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: “Verstappen artık şampiyonluk için bir tehdit”

2s
2
Formula 1

Racing Point: "Concorde Anlaşması'nda çözülmesi gereken şeyler var"

1s
3
Formula 1

Marko: "Araçla ilgili ana sorunu çözdük"

4
Formula 1

Montezemolo: "Hibrit motorları kabul ederken, İtalya'daki teknoloji açığını küçümsedim"

5
Formula 1

Haas, Magnussen'i "güvenlik" sebeplerinden ötürü yarıştan çekmiş

26dk

Son Videolar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

Son Haberler

Haas, Magnussen'i "güvenlik" sebeplerinden ötürü yarıştan çekmiş
F1

Haas, Magnussen'i "güvenlik" sebeplerinden ötürü yarıştan çekmiş

Racing Point: "Concorde Anlaşması'nda çözülmesi gereken şeyler var"
F1

Racing Point: "Concorde Anlaşması'nda çözülmesi gereken şeyler var"

Wolff: “Verstappen artık şampiyonluk için bir tehdit”
F1

Wolff: “Verstappen artık şampiyonluk için bir tehdit”

FIA, formasyon turu telsiz kurallarını gözden geçirecek
F1

FIA, formasyon turu telsiz kurallarını gözden geçirecek

Nissany, İspanya'daki ilk seansta piste çıkacak
F1

Nissany, İspanya'daki ilk seansta piste çıkacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.