Haas: "Magnussen takıma kızmakta haklı"

Melbourne'deki yarış, 2022'den bu yana Haas pilotlarının her ikisinin de puan aldığı ilk yarış oldu.

Takım patronu Ayo Komatsu Kevin Magnussen'i gerçek bir takım oyuncusu olarak tanımladı fakat Danimarkalı pilotun kendisi için seçilen strateji nedeniyle mutsuz olmasını da anladığını belirtti.

Ayo Komatsu şunları söyledi: "İlk pit stop karmaşasında Kevin iki pozisyon kaybetti."

"Bu olmamalıydı ama bunun dışında harikaydı. Harika pit stoplar yaptık ve ikinci stintte sürücülerimiz birlikte çalıştı."

"Kevin sert lastiklerdeydi ve Nico Hulkenberg sanal güvenlik aracı nedeniyle orta lastiklerdeydi. Nico daha hızlıydı ve Kevin'in stratejisi berbattı."

"Aslında bu onun hatası değil, takımın hatası. Kevin'in kızmak için her türlü sebebi vardı ama hayır: ondan takım arkadaşını geçmesini istediğimizde bunu hemen yaptı."

"Bu tür fırsatlardan yararlanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor, bu yüzden her şeyi doğru yaptı."

Magnussen ve Hulkenberg'in 2025'te Haas'ta kalıp kalmayacağı sorusuna Komatsu, "Bunu henüz düşünmedim."

"Pilot pazarı açık, bu soruyu yakında tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Fakat ilk dört ya da beş yarışı tamamlayana kadar tamamen birlikte hareket etmeye odaklanacağım."

"Şu ana kadar Kevin'e şapka çıkarıyorum. İnanılmaz bir takım çalışması gösterdi. Bu inanılmaz." cevabını verdi.

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images