Haas, Magnussen olayının tekrar yaşanmaması için önlem almış

Ekip artık araçlarının ve yakın rakiplerinin ilerleyişini izlemek için daha fazla insan kaynağı ayıracak ve haksız bir avantajla kazanılması durumunda sürücülere bir yeri geri vermelerini söylemek için daha fazla fırsat tanıyacak.

Cidde'de Magnussen'in yarışı, pist dışından Tsunoda'yı geçtiğinde Alex Albon'la teması nedeniyle aldığı 10 saniyelik cezayla zaten bozulmuştu. Bu hareket daha sonra onun ikinci bir 10 saniye ceza almasına neden oldu.

Ardından, takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in pit stop için bir pencere yaratmasına izin vermek amacıyla Japon sürücüyü ve takip eden gruptaki diğer sürücüleri yavaşlatma emirlerine uydu.

Yarıştan sonra VCARB takımı Haas'ın stratejisini "sportmenlik dışı" olarak nitelendirirken, Magnussen'in arkasındaki grupta olan Albon, Magnussen'in Tsunoda'yı geçmesini "arsızca" olarak nitelendirdi.

Haas takım patronu Ayao Komatsu, takımın Magnussen'in Tsunoda'yı geçmek için pist dışına çıktığını fark etmediğini kabul etti ve fark etmiş olsaydı ondan yerini geri vermesini isteyeceğini vurguladı.

Motorsport.com'un sorusu üzerine Komatsu, "Eleştirileri kabul ediyorum. Eleştiri, takım olarak Kevin'in pist dışına çıkarak Tsunoda'yı geçtiğini bilmediğimiz gerçeğidir. O anda bunu bilmiyorduk."

"Bu yüzden eleştiriyi tamamen kabul ediyorum, ekip olarak bunu hemen bilmeliydik. Sonra Kevin pozisyonu yine de kendisi geri vermeliydi. Ama eğer vermediyse, ekip olarak Kevin'a pozisyonu hemen geri vermesi talimatını vermeliydik."

"Bunu yapmış olsaydık, hiçbir tartışma olmazdı, zaten Tsunoda'yı geçerdik, çünkü hızımız vardı."

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, talks to the press Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Komatsu, Magnussen'in Hulkenberg'in öne geçmesini sağlamak için grubu yavaşlatması konusunda pişmanlık duymuyor.

Komatsu, "O noktada zaten Albon'la [temas] için 10 saniye cezamız vardı. 10 saniye ceza aldığımızı öğrendiğimiz anda, Kevin puan mücadelesi açısından devre dışı kaldı."

"Bu yüzden Nico'nun puan almasını sağlamak için herkesi destekledi. Bu strateji için özür dilemiyorum."

"Bunu herkes yapabilirdi. Eğer birisi bunun sportmenlik dışı olduğunu söylüyorsa, sportmenlik dışı olan Tsunoda'yı geçip gitmemizdir. Ama o kısmı bilmiyorduk. Dolayısıyla bunu tamamen kabul ediyorum."

"Daha sonra aynı şeyin olması halinde bunu hemen tespit edebilmek için kendi içimizde önlemler aldık."

"Ancak daha sonra olanlar, bir boşluk yaratma açısından, bu standart. Standart değil ama bariz olan bu, çünkü bunu yapmadıysanız işinizi yapmıyorsunuz demektir." dedi.

Komatsu, bundan böyle takımın Banbury fabrikasında yarışlar sırasında araçlarının TV görüntülerini takip etmek ve diğer sürücülerin telsizlerini dinlemekle görevli kişilerin çalışacağını söylüyor.

Komatsu, "Durumu izlemek bizim işimiz ve biz bunu yapamadık. Ekip olarak çok dağılmış durumdayız, çok sınırlı kaynaklarımız var."

"Yani diğer ekipler gibi görev kontrolü ya da her ne diyorlarsa ona sahip değiliz. Her şeyi izleyen, herkesin konuşmasını dinleyen çok sayıda insan var."

"Biz bunu yapamayız. Ama en azından şimdi her sürücünün aracını her zaman takip edecek ve sürücülerimiz kiminle mücadele ediyorsa telsizi dinleyecek birkaç kişi koyduk."

"Tsunoda'yı dinlerken Kevin'in yoldan çıktığını söyledi. Eğer bunu araç içi kontrollerle yapıyor olsaydık, hemen fark etmemiz gerekirdi. Tsunoda telsizden konuşurken hemen fark etmemiz gerekirdi."

"Bir pozisyon geri vermek için çok küçük bir pencere vardı. Bunu yapmalıydık."

Yeni yarış günü fabrika rollerini açıklarken şunları söyledi: "Bizi destekleyen başka insanlarımız da var. Sıfır çalışanımız var gibi değil ama strateji, lastik derecesi vb. konularda bizi destekliyorlar."

"Eminim diğer bazı büyük takımlar herkesin telsiz konuşmalarını dinliyor, deşifre ediyor ve her türlü şeyi yapıyordur."

"Bizim bunu yapabilecek kapasitemiz yok. Ancak hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor. Yani bu hata, bunu hemen fark etmemiş olmamızdı. Aynı hatayı tekrar yapamayız." dedi.