Haas, Las Vegas'ta iki farklı paketle yarışacak

Haas, Amerika Grand Prix'sine büyük bir güncelleme paketi getirmiş ve araç konseptini büyük ölçüde değiştirmişti. Fakat bu paketin artıları olduğu kadar, eksileri de olduğu ortaya çıktı.

Dolayısıyla takım, hangi paketle devam edeceği konusunda kararsız.

Bundan ötürü Haas, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa iki farklı paket getiriyor; Kevin Magnussen, Amerika GP'ye getirilen yeni güncelleme paketini kullanacak.

Nico Hulkenberg ise orijinal paketle yarışacak ve böylelikle iki taraf da "sevdiği paketle" yarışmış olacak.

Las Vegas GP öncesinde konuşan Haas patronu Gunther Steiner, bunun takımın değil, sürücülerin tercihi olduğunu belirtti.

Bunun faydaları sorulduğunda Steiner, "Bunun arkasındaki ana neden Nico'nun eski paketin kendisine daha uygun olduğunu düşünmesi, Kevin'in ise -tam tersine- yenisini tercih etmesiydi."

"Onlara istediklerini vermeyi tercih ettik."

"Önümüzde iki yarış var ve kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu yüzden elimizden geleni yapmaya çalıştık."

"Belki veri toplamayı tartışabilirdik ama elimizde zaten yeterince veri var, bu her bir sürücünün neyi daha çok sevdiğine bağlı bir karar."

"Bu onları rahat bir konuma getiriyor, böylece aldıkları araçla gayet mutlu oluyorlar." dedi.