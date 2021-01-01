Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı

Mazepin, F2 sezonunun bitiminin ardından Instagram'ın hikayeler bölümünde bir kadın ile uygunsuz görüntülerini paylaşmıştı.

Pek çok taraftar bunu bir cinsel taciz olayı olarak görerek Mazepin'i protesto etmiş olsa da videodaki kişi, yaptığı açıklamada durumun yanlış anlaşıldığını söylemiş ve Mazepin ile yakın arkadaş olduklarını açıklamıştı.

Haas bu videonun ardından Mazepin'in takım ile olan ilişiğini göz atmış olsa da takım, Rus pilot ile 2021'de yola devam edeceğini açıkladı.

Ünlü Danimarkalı giyim markası Jack & Jones ise 2017'de Haas'a geçiş yapan Kevin Magnussen sayesinde Amerikalı takımın sponsorlarından birisi oldu ve 2020 sezonunun sonuna kadar takım ile sponsorluk anlaşması bulunmaktaydı.

Magnussen ile yola devam etmeme kararı alan Haas, aynı zamanda Jack & Jones'un desteğini de kaybetti ve Danimarkalı giyim markası, Twitter'da Mazepin'in videosu hakkında açıklamalarda bulundu.

Attıkları tweette Jack & Jones tarafından şu açıklama yapıldı: " Jack & Jones, bu ay başlarında Haas F1 Takımı sürücü Nikita Mazepin'in sosyal medya hesabında paylaştığı videodaki tavırdan kendini uzaklaştırmaktadır."

"Haas F1 Takımı ile olan partnerliğimiz 2020 sezonunda sona erecekti. Bu konu hakkında daha fazla açıklama yapılmayacaktır."

Anders Holch Povlsen'in başında bulunduğu Bestseller şirketinin parçası olan Jack & Jones, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünyada 40'tan fazla ülkede 1200'den fazla mağaza ile hizmet veriyor.

Povlsen, 2019 yılında Sri Lanka'da yapılan bombalamalarda çocukları Alma, Agnes ve Alfred'i kaybetmişti.