Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Haas, Kubica'ya 2021 için yarış koltuğu teklif edebilir

paylaşım
yorumlar
Haas, Kubica'ya 2021 için yarış koltuğu teklif edebilir
Ekleyen:
, Editör
5 Kas 2019 11:16

Haas takım patronu Gunther Steiner, Robert Kubica'yı takıma katılmaya ikna edebilmek için gelecekte yarış koltuğu teklif edebileceklerini ima etti.

2019 sezonunun ardından Williams'la yollarını ayıracak olan Robert Kubica'nın ismi 2020 sezonu için Haas ve Racing Point ile anılıyor. Bu iki takımın Kubica'ya gelişim ve test pilotluğu teklif ettiği biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Robert Kubica, 2020 için çeşitli seçeneklerin ortaya çıktığını söylemişti.

Söylentilere göre Ferrari ve Alfa Romeo, 34 yaşındaki sürücüyü gelişim pilotluğu için düşünüyorlar.

Haas'la anlaşması halinde bu Ferrari için de olumlu bir durum olabilir ancak söylentiye göre Haas, 2021 yarış koltuğunu teklif etmeden önce Kubica'yı 2020'de gelişim pilotluğu görevine getirmeyi düşünüyor.

Böylelikle 2020'de gelişim ve test pilotu olacak Kubica, 2021'de yarış koltuğuna geçebilir.

Haas patronu Steiner, “Robert’ı takıma gerçekten getirmek istiyorum, ama ona ilginç olabilecek bir şey teklif etmem gerekiyor. Bu gelecek için de geçerli."

"Kubica'nın aracı geliştirmemize yardım etmesini istiyoruz. Bu konuda gerçekten iyi olduğunu biliyoruz, çünkü takımımızda daha önce onunla çalışan mühendisler var. Herkes onun aracı geliştirme konusundaki yeteneklerini çok takdir ediyor."

"Kubica ile pazarlık halindeyiz ve yakında bize katılmasını umuyorum. Görüşmeler oldukça karmaşık çünkü belirlenmesi gereken çok şey var ve gerçekten onun için en iyi seçenek olmalıyız."

“Yakında üçüncü pilotumuzun adını açıklamayı umuyorum, ancak bunun bizden çok pilota bağlı olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Sonraki haber
Hulkenberg, DTM'e geçeceği haberlerine "gülüyor"

Önceki haber

Hulkenberg, DTM'e geçeceği haberlerine "gülüyor"

Sonraki haber

Formula 1, Pirelli’nin 2020 lastiklerini kullanmayabilir

Formula 1, Pirelli’nin 2020 lastiklerini kullanmayabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s
5
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.