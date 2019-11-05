Haas, Kubica'ya 2021 için yarış koltuğu teklif edebilir

2019 sezonunun ardından Williams'la yollarını ayıracak olan Robert Kubica'nın ismi 2020 sezonu için Haas ve Racing Point ile anılıyor. Bu iki takımın Kubica'ya gelişim ve test pilotluğu teklif ettiği biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Robert Kubica, 2020 için çeşitli seçeneklerin ortaya çıktığını söylemişti.

Söylentilere göre Ferrari ve Alfa Romeo, 34 yaşındaki sürücüyü gelişim pilotluğu için düşünüyorlar.

Haas'la anlaşması halinde bu Ferrari için de olumlu bir durum olabilir ancak söylentiye göre Haas, 2021 yarış koltuğunu teklif etmeden önce Kubica'yı 2020'de gelişim pilotluğu görevine getirmeyi düşünüyor.

Böylelikle 2020'de gelişim ve test pilotu olacak Kubica, 2021'de yarış koltuğuna geçebilir.

Haas patronu Steiner, “Robert’ı takıma gerçekten getirmek istiyorum, ama ona ilginç olabilecek bir şey teklif etmem gerekiyor. Bu gelecek için de geçerli."

"Kubica'nın aracı geliştirmemize yardım etmesini istiyoruz. Bu konuda gerçekten iyi olduğunu biliyoruz, çünkü takımımızda daha önce onunla çalışan mühendisler var. Herkes onun aracı geliştirme konusundaki yeteneklerini çok takdir ediyor."

"Kubica ile pazarlık halindeyiz ve yakında bize katılmasını umuyorum. Görüşmeler oldukça karmaşık çünkü belirlenmesi gereken çok şey var ve gerçekten onun için en iyi seçenek olmalıyız."

“Yakında üçüncü pilotumuzun adını açıklamayı umuyorum, ancak bunun bizden çok pilota bağlı olduğunu söyleyebilirim.” dedi.