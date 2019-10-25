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Formula 1 / Son dakika

Haas, Kubica ile ayrıntıları görüşüyor

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Haas, Kubica ile ayrıntıları görüşüyor
Ekleyen:
, Editör
25 Eki 2019 13:30

Haas takım patronu Gunther Steiner, Robert Kubica ile test ve simülatör pilotluğu görüşme halinde olduklarını söyledi.

Haas F1, gelecek sezon için Robert Kubica ile test ve gelişim pilotluğu için uzun süredir görüşmelerde bulunuyordu.

Meksika GP öncesi konuşan Gunther Steiner, ayrıntılar üzerinde tartıştıklarını söyledi.

Steiner, “Bir simülatör ve test pilotluğu görevi konusunda görüşüyor ve tartışıyoruz. Şu noktada işler fena durumda değil, ama bir sonraki adımı atmamız gerekiyor."

"Robert, böyle bir rol için en harika isimlerden birisi."

"Simülatörü geliştirmemiz gerekiyor. Bu yıl yaşadığımız lastik sorununda sadece pistte çalışmak yetmiyor. Sorunların nasıl önleneceğini anlamak için simülatörü kullanıyoruz."

"Simülatör üzerinde çalışan pilotlar gerçek bir aracın direksiyonunda da biraz vakit geçirmeliler, çünkü simülatör verilerini aracın davranışlarıyla karşılaştırmaları gerekiyor, aksi halde bir anlamı olmuyor."

"Kubica aracın direksiyonunda biraz vakit geçirecek, ancak şu anda kaç Cuma günü antrenmanına katılacağını söyleyemem. Bu konuyu tartışıyoruz. Henüz hiçbir şeye karar verilmedi." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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