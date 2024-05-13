Haas koltuğunun favorisi Zhou mu?
Son çıkan haberlere göre Haas'taki koltuklardan birisi Oliver Bearman, diğeri ise Zho Guanyu'ya gidecek.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Haas, son iki yıldır aynı sürücü kadrosuyla yarışırken, 2025 yılında bu durum değişecek gibi görünüyor.
İddiaya göre Sauber ile sözleşme imzalayan Nico Hulkenberg'in ardından takım arkadaşı Kevin Magnussen de takımdan ayrılacak.
RacingNews365, koltuklardan birisinin Ferrari'nin genç yeteneği Oliver Bearman'a gideceğini iddia etti. Bu konudaki resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı söyleniyor.
Fakat şimdi Magnussen'in de koltuğunu kaybedeceği söyleniyor.
Racingnews365'in haberine göre Danimarkalı pilotun koltuğu için birkaç adayın üzerinde duruluyor ve listenin başında Zhou Guanyu var.
İddiaya göre Logan Sargeant da Amerikalı olmasının yardımıyla Haas için koltuğu geçen isimler arasında. Menajerinin Haas ile görüşmelere çoktan başladığı söyleniyor.
Haas koltuğu için diğer seçenekler arasında Esteban Ocon ve Valtteri Bottas da bulunuyor.
Takımla adı anılan Jack Doohan, Zach O'Sullivan ve Zane Maloney'le de temaslar var ancak yönetimin aynı anda iki çaylak istememesi nedeniyle bu isimlerin takıma gelmesi pek olası değil.
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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