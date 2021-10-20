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Formula 1 Haberler

Haas: "Öz eleştiri yapabilen Schumacher, doğru tavra sahip"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Haas, Mick Schumacher'in sıkı çalışma etiğinin öne çıkan özelliklerinden biri olduğunu söyledi. Alman sürücü ise Formula 1'deki çaylak sezonunu olabildiğince yukarıda bitirmek istiyor.

Haas: "Öz eleştiri yapabilen Schumacher, doğru tavra sahip"

Schumacher, son Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ikinci bölümünde bir yer kaptığı için alkış aldı. Bu sezon ilk kez bir Haas aracı, saf hız anlamında ilk bölümden çıkmayı başardı.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick, Haas pistteki en yavaş araca sahip olduğu için kolay bir sezon geçirmiyor. Ancak Amerikalı ekip, genç sürücünün tavırlarından etkilendi.

Haas yarış mühendisliği direktörü Ayao Komatsu, Schumacher'in yaklaşımının tam olarak takımın görmek istedikleri şey olduğunu söyledi.

Japon mühendis, "Bence Mick çok çalışıyor."

"İyi bir hafta sonu da geçirse, kötü bir hafta sonu da geçirse, hep iyi yönde öz eleştiri yapıyor."

"Her zaman kendini geliştirebileceği yerler arıyor. 'Tamam bunu yanlış yaptım. Bunu geliştirmem gerekiyor.' dediği zaman bu onun canını sıkmıyor. Ona daha fazla motivasyon veriyor. Bu yüzden her zaman kendisine ve etkileyebileceği diğer şeylere bakıyor."

"Ayrıca mühendisleriyle de gerçekten çok çalışıyor ve onlar da Mick'in tutumundan motive oluyorlar. Yani her iki şekilde de iyi gidiyor." dedi.

Schumacher'in bu sezon birkaç kaza geçirmesiyle bazı zor anlar yaşanırken, Komatsu, sürücünün veya takımın gelişeceği alanlarda nazik olmamak konusunda ısrar ediyor. Daha iyi sonuçlar alınmasına yardımcı olan şeyin, ilişkilerindeki dürüstlük olduğunu söylüyor.

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Komatsu, "Sürekli öğreniyor, gelişiyor ve her anı özümsüyor."

"Bazı hafta sonları antrenman seanslarında kaza yaptı ve bu onun sıralama performansını etkiledi."

"Bazen hemen oturuyoruz, bazen bir hafta sonra ya da bir sonraki yarışta konuşuyoruz ama asla söylenmemiş ya da bakılmamış bir şey bırakmıyoruz."

"Mühendisleriyle çok yakın çalışıyor. Ayrıca ben de, hafta sonuna nasıl yaklaştığı, neyi yanlış yaptığımız ve bazı şeyleri oldurmak için pozitif ya da negatif zihniyetin ne olduğu konusunda onunla yakın çalışıyorum."

"Gelecek hafta sonları için daha pozitif şeyler koymaya çalışıyoruz. Bu nedenle, ileri adım attığı bir hafta sonu belirleyemiyorum. Bence sürekli olarak gelişmeye çalışıyor." dedi.

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