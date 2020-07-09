Haas, kaybettiği gücü yere basma kuvveti ile kapatmaya çalışıyor

Avusturya'daki sıralama turlarında yapılan ölçümlerde üç Ferrari motorlu takım birden, geçen seneye göre büyük bir kayıp yaşadı ve araçların düzlük hızı performansının sorunlu olduğu gayet netti.

Avusturya'da bulunan çoğu gözlemcinin çıkarımına göre Ferrari'nin güç ünitesindeki performansı, FIA'nın yaptığı soruşturma sonrasında ve yakıt kullanımına getirilen kural değişiklikleri sonrasında büyük bir kısıtlama altına girdi.

Ferrari, hız ölçüm noktalarında son sıralarda bulunsa da, Alfa bu listede üst sıralarda ve Haas ise orta sıralarda bulundu. Bu da araçlardaki sürtünme seviyesi ve yere basma gücündeki felsefe farkını gösteriyor.

Steiner, takımın 2019'a göre yere basma gücü olarak daha iyi bir seviyede bulunduğunu ve düzlük hızını artırarak, yere basma gücünden taviz verebileceklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Steiner şunları söyledi: "Bana göre bu seneki aracımızda, az da olsa yere basma gücünden taviz verebiliriz, çünkü geçen senekine göre daha çok yere basma gücüne sahibiz."

"Bu yüzden düzlüklerde daha hızlı gitmeye çalışabiliriz, sadece arayı kapatabilmek için. Ancak tam da bu yüzden kesintiler yapmak istiyoruz, çünkü en hızlı turu sadece büyük düzlüklerde hızlı giderek yakalayamazsınız."

"Eğer düzlükte hızınız yok ise, yarış başladığı anda yenilmeye başlarsınız. Sıralamada bunun üstesinden gelebilirsiniz belki, daha çok yere basma gücüyle ve daha az maksimum hızla, daha hızlı bir tur atabilirsiniz."

"Yarışta ise üç DRS bölgesi ile beraber hızlı bir tur atsanız bile önünüz kesiliyor, ve yarışta da DRS'yi kaybettiğinizde en iyi tempoya sahip olmalısınız, çünkü diğerleri ile rekabet edecek hıza sahip değilseniz - DRS bölgesinde olan diğer araçlar ile - burada da üç tane olduğu göz önüne alındığında, bu durum sizi yok edebilir."

"Mükemmel bir dengeye sahip olmalısınız ve bence burada işin ucundaydık. Ancak bu da sizin denemek istediğiniz şey oluyor."

"Geçen sene kendimizi bu duruma getiremezdik, çünkü düzlükte hızlı gitmeniz gerekiyorsa, yere basma kuvvetini olabildiğince azaltmamız gerekiyordu ve böylece lastiklerimizi öldürüyorduk, yere basma kuvveti ile."

"Bu durum bizi geçen sene bizi çok fazla zor soktu, lastikleri bir türlü istediğimiz ısıya getiremedik, ki bunu bu sene çözmüşüz gibi görünüyor. Ancak şu anda ise yere basma gücü ve düzlük hızı arasında bir denge bulmamız gerekiyor, bu da çok zor bir şey."

Steiner, Ferrari'nin güç ünitesi durumu hakkında yorum yapmaktan kaçındı: "Yakıt akışı ile ilgili bir şey olup olmadığını bilmiyorum, ortada ortak bir kısıtlayıcı olduğu kesin, ki bu da üç aracın sıralama turlarında olan yavaşlamayı açıklıyor. Sizin (medyanın), durumu çok güzel bir şekilde aktarması sonucunda herkesin durumun farkına beraber, çok garip şeylerin olduğunu söyleyebilirim."

"Ve neler olduğunu gerçekten bimiyorum, geçen senenin sonunda motor ile ilgili olan şeylerle ilgilenmiyorum, bu yüzden ne olduğu konusunda yorum yapamam. Ancak şurası kesin ki daha hızlı gitmedik ve daha yavaş giden birkaç araç vardı, bunların çoğunluğu da Ferrari motoruna sahip."

"Bu yüzden buna bakmamız gerekiyor ve nereye gittiğimizi görmemiz gerekiyor. Bu soru daha çok bana değil, Ferrari'ye sorulması gereken bir soru."

Bununla birlikte Steiner,, geçen yıla kadar olan gerçek farkın Haas ve Alfa Romeo için daha az olduğu konusunda ısrar etti, çünkü 2019'da her iki ekip de Q3'e ulaştığı sırada diğer herkes, doğal pist gelişimini kullanmıştı.

“Oraya, örneğin geçen yıl üçüncü çeyrekte yaptıklarımızı ve bunun normalde çok fazla olduğunu da belirtmelisiniz. Bu yıl sanırım bizim ve Alfa Romeo'lar için zaman, Q2'ye göre 0.2-0.3 saniyeye kadar düşüyor. Bu yüzden açıklanan farkların, rapor edildiği kadar büyük olmadığını düşünüyorum, ama hala bir fark vardı. ”

Steiner, sezona yapılan zor başlangıca rağmen, güncellemelere yatırım yapmama planında herhangi bir değişiklik olmayacağı konusunun altını çizdi: “Bu durumda hiçbir şey değişmedi. Yani kaç yarış yaptığımız ve nerede yarışı yaptığımız hakkındaki bilinmezlik durumu değişmedi."

"Dolayısıyla, birkaç hafta önce söylediğim gibi, bütçeyi tanımlayamıyorum ve bu gerçekleşene kadar başka karar vermeyeceğim."

“Yani şu anda olduğu gibi ilerliyoruz ve sanırım bu arabada yüksek bir potansiyelimiz var, bu yüzden hâlâ bu aracın potansiyelini anlamış olmak için güncellemeler yapma yarışına girmeye devam ediyoruz. Daha sonrasında da sezonun nereye gittiğine dair net bir görüş elde edene kadar bu şekilde hareket etmeyi tercih ediyorum.”