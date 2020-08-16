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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Haas, İspanya sıralama turlarındaki hız eksikliği karşısında şaşkın

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Haas, İspanya sıralama turlarındaki hız eksikliği karşısında şaşkın
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Ağu 2020 09:27

Haas Formula 1 pilotu Romain Grosjean, Cuma antrenmanlarındaki güçlü performanslarının ardından cumartesi neler olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını belirtti.

Grosjean ve takım arkadaşı Kevin Magnussen, sıralama turlarının ilk bölümünde elendiler ve Magnussen, yarışa Grosjean'ın bir sıra önünde 16. sıradan başlayacak.

Sonuçlar, Haas'ın önceki yarışlardaki performansına çok benziyor. Ancak cuma günü takım adına son derece umut verici geçtiği için cumartesi günü güçlü olmaları bekleniyordu.

Grosjean, 1.18.1 ile ikinci antrenman seansında etkileyici bir beşincilik elde etti. Ancak motor değişikliğinin ardından derecesini geliştirmekte zorlandı.

Haas’ın orta gruptaki rakiplerinin hepsi önemli adımlar atarken, Grrosjean ilk bölümde sadece 1.18.089 yaptı ve aracında çok fazla önden kayma olduğunu söyledi.

Grosjean, "Üçüncü seansta aracın aynı şekilde tepki vermediğini hissettim."

"Açıkçası üçüncü sektörde önden kayan yavaş bir aracımız var. Her şeye bakıyoruz, anlamaya çalışıyoruz, ama biraz gizemli bir konu."

"Cuma düşündüğümüzden daha iyiydi, ama aracımız temelde Silverstone'da olduğumuz yere geri döndü."

"Araç iyi bir performans göstermiyor ve bir viraja girerken ön tarafa güvenemiyoruz." dedi.

Grosjean, Cuma günkü beşinci sıranın gerçek tempoları olduğunu düşünüyor.

"Birinci ve ikinci seansta normalde yaptığımızdan farklı bir program yürütmedik, bu yüzden hız gerçekti. Gerçekten Q3'e girme şansımız olduğunu düşündüm."

Takım patronu Gunther Steiner, sıralama moduna sahip olmamalarının gerilemelerine katkıda bulunduğuna inanıyor.

"Bence insanların çoğu sıralama modu kullanabilir. Ancak biz vanayı açtığımızda, motor tarafından açabileceğimiz kısım çok sınırlı."

"Cuma açıkça iyi bir gündü ve garip ya da aptalca bir şey yapmadık. Sadece gün boyunca performans kaybettik. Pilotlarımız çok fazla önden kayma yaşadı."

Grosjean, Haas'ın puan savaşı verebilmesi için farklı lastik stratejisi izlemesi gerektiğini söyledi.

Grosjean, "Herkes gibi normal bir yarış tercih edersek, hiçbir şey yapamayız. Bazen lastiğin diğerlerinden daha uzun süre dayanmasını sağlamalı veya farklı şeyler yapmalısınız. Bu, sorun değil, hatta oldukça iyi çünkü en azından deniyoruz.”

Steiner, Haas'ın yarış performansından ise umutlu görünüyor.

"İkinci seanstaki yarış hızımıza bakarsanız, oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."

"Beklememiz ve uygun yarış hızına sahip olup olmayacağımızı görmemiz gerekiyor. Umarım iyi bir başlangıç yaparız ve trafikte sıkışıp kalmayız, çünkü burada geçiş yapmak kolay değil."

Kevin Magnussen ise tek pit stop stratejisinin mümkün olmadığını belirtti.

Danimarkalı sürücü, "Burada tek pit stop yapmak kolay olmayacak."

“Bunu kim yaparsa, pist üstü pozisyonuna sahip olacak. Eğer başarabilirseniz oldukça iyi bir sürüş olacak, ama bunu yapabilecek biri var mı bilmiyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Kevin Magnussen , Romain Grosjean Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team
Editör Filip Cleeren

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