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Formula 1 Japonya GP

Haas ilk güncellemesini getirmeye hazırlanıyor, yeni paketi ilk kim alacak?

Son çıkan haberlere göre Haas ilk güncelleme paketini Çin Grand Prix'sine getirecek.

Ezel Tan
Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Zak Mauger / Motorsport Images

Haas bu yıla beklentileri epey düşük şekilde başlamış ve sezonun ilk yarısında puan mücadelesi vermeyi dahi beklememişti.

Ancak yeni VF-24 başlangıçta beklenenden daha iyi çıktı ve Haas da neredeyse her konuda hatasız bir iş çıkararak puan fırsatlarını iyi değerlendirdi.

Sonuç olarak ilk dört yarışta dört puan toplayarak şampiyonada yedinci sırada yer alıyorlar.

Fakat arkadaki üç takımla arada sadece dört puan olduğu göz önüne alındığında işler hızla değişebilir. Amerikalı ekip tam olarak bundan ötürü 2024 aracına yeni güncellemeler getirmeye çalışıyor.

İddiaya göre Haas, sezonun bir sonraki ayağı olan Çin Grand Prix'sine bu yılki ilk güncellemesini getirecek.

Bu güncellemenin boyutu bilinmiyor ancak küçük parçalar getirilmesi de pek olası durmuyor.

İddiaya göre yeni parçalardan sadece bir tanesi olacak ve bunları ilk olarak Kevin Magnussen test edecek.

Nico Hulkenberg ise ilk güncelleme paketini almak için Imola'ya kadar beklemek durumunda kalacak.

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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