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Önceki / Macaristan GP'sine doğru: Son beş yarışta neler yaşandı?
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Haas: "İlk altı artık mümkün değil"

Haas takım patronu Gunther Steiner, McLaren'ın adımı sonrası ilk altıya girmelerinin artık mümkün olmadığı görüşünde.

Ekleyen:
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Haas sezona istediği gibi başlayamadı ve geride kalan yarışların ardından şampiyonada yedinciliği Williams ile paylaşıyorlar.

Bu iki takımın altıncı Alpine ile arasında 36 puan var ve geride daha 12 yarış olmasına rağmen bu farkın kapanması kolay olmayacak.

Takımın hedefleriyle ilgili konuşan Steiner, şöyle dedi: "İçerisinde bulunduğumuz bu dörtlü grup için daha yukarıların zor olduğuna inanıyorum."

"Artık sona geldik. McLaren'ın yaptığı güncellemelerle ve sahip oldukları avantajla, daha yukarıya çıkmak çok zor. Çünkü dört büyük takımı çıkardıktan sonra geriye çok az puan kalıyor ve bu puanlarla da yukarılara çıkmak mümkün değil."

"Williams iyi bir ilerleme kaydetti, onlara saygı duyuyorum. İyi bir iş çıkardılar. Bundan daha fazlasını söyleyemem. McLaren için de aynı şey geçerli. İnsanların yaptıklarına saygı duymak lazım."

Steiner, 2024'e odaklanmadan önce mevcut sorunları anlamalarının önemli olduğunu söylüyor.

"Şu anki düşüncemiz, mevcut sorunlarımızın ne olduğunu öğrenmek. Çünkü bu yıl neden bu konumda olduğumuzu bilmeden %100 2024 aracına geçmenin anlamı olmayacak. Bunu yaptığımız takdirde gelecek yıl da aynı yerde olma ihtimalimiz olacak."

"Bu her zaman gündeme gelen bir konu. Gelişmeye ya da mevcut durumu anlamaya ihtiyacımız olduğu ortada ve yaz tatilinden sonra bazı yeni parçalar getireceğiz. Bunların nasıl çalıştığını göreceğiz. Sonra da karar vereceğiz. Şu anda 2024'e ne zaman tamamen odaklanacağımız çok değişken bir konu."

"Yaşadığımız sorunlarla alakalı elimizde bazı teoriler var. Sadece bunları nasıl düzelteceğimize bakıyoruz. İyi olan şey, nerede çalışmamız gerektiğini biliyor olmamız. Her zaman yere basma gücü seviyenizi geliştirmeniz gerekir, bu bir sır değil. Lastiklerimiz fazla ısınıyor ve bunu düzeltmemiz gerekiyor. Elimizde teorilerden daha fazlası var, artık elimizde veriler var. Aslında haftalardır bu konuda çözümler üretmeye çalışıyoruz ve umarım yaz arasından sonra deneyeceğimiz şeyler olur."

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Macaristan GP'sine doğru: Son beş yarışta neler yaşandı?

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