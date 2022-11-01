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Formula 1 Haberler

Haas ile görüşmeleri doğrulayan Hulkenberg: "İyimserim"

2023 Haas koltuğuna giderek yaklaşan Nico Hulkenberg, anlaşma için iyimser olduğunu söyledi.

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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Haas ile görüşmeleri doğrulayan Hulkenberg: "İyimserim"
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Nico Hulkenberg, Formula 1'deki son tam sezonuna 2019 yılında katılırken, geride kalan üç yılda Racing Point/Aston Martin ile birkaç yarışa katıldı.

Şimdi 35 yaşındaki Alman pilotun adı Haas ile anılıyor ve burada Mick Schumacher ile giriştiği yarışı kazanmak üzere.

Haas'ın Hulkenberg lehine vereceği kararı 13 Kasım'da Sao Pulo'da açıklayacağına dair söylentiler var. Gunther Steiner da geçtiğimiz günlerde amaçlarının Abu Dhabi'den önce gelecek yıl hangi pilotla yarışacaklarını bilmek olduğunu söyledi.

Yas Marina pisti, sezonun final yarışının ardından 2023 lastik testine ev sahipliği yapacak ve Haas, yeni pilotunu burada piste çıkarmak istiyor.

Bu, 2023 gridindeki son gizem olacak çünkü Williams'ın tercihi Logan Sargeant'tan yana oldu ve gerekli süper lisans puanını aldığı takdirde gelecek yıl Alex Albon'un yanında oturacak.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Amerikan takım birkaç haftadır Antonio Giovinazzi, Hulkenberg ve Schumacher arasında gidip geliyordu. Ancak İtalyan sürücü artık adaylar arasında değil.

Hulkenberg ise, Schumacher'in son dönemdeki performansının ardından koltuğun favorisi oldu.

ServusTV'ye konuşan Hulkenberg, iddialar hakkında uzun süre sonra ilk kez açıklamada bulundu.

Hulkenberg, "Henüz söylenecek somut bir şey yok."

"Bu benim kararım değil, bunu ben yapmayacağım."

"Görüşmeler hâlâ devam ediyor. Nispeten iyimserim ama bu konuda biraz sabırlı olmak gerekiyor." dedi.

Salı günü Stoffel Vandoorne'un 2023'te Aston Martin'e katılacağı ve şu anda Hulkenberg'in üstlendiği yedek/test pilotluğu görevini üstleneceği haberi, Alman pilotun Haas'a geçeceğine dair en net gösterge olabilir.

Bu konudaki nihai kararın önümüzdeki günlerde takım sahibi Gene Haas ve Steiner tarafından verilmesi bekleniyor.

Amerikalı takım sahibi, Ekim ayı ortasında Schumacher'i eleştirmiş ve hatalarının kendilerine "pahalıya patladığını" belirtmişti.

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