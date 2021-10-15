Haas: "İkinci bölüme kalmak, artık iyi bir araçla puan almaya hazır olduğumuzu gösteriyor"

2021 sezonu öncesinde, tüm odak noktasını 2022'deki yeni F1 dönemine çeviren Haas, bu kapsamda mevcut aracı geliştirmeme kararı aldı ve durum böyle olunca, bu yıl hem Mick Schumacher hem de Nikita Mazepin gridin en gerisinde mücadele etti.

Haas, Cumartesi günkü Türkiye Grand Prix'sinde, Mick Schumacher'in 14. olmasıyla beraber bu sezon ilk kez sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı.

Schumacher'in güçlü performansının ötesinde takımın ortaya koyduğu mükemmel strateji ve çalışmaları öven Steiner, takımın artık puan kazanabileceği bir araca sahip olması halinde, bunu almaya hazır olduğunu düşünüyor.

Haas'ın yarış hafta sonunu yönetim şeklini görmenin ne kadar güven verici olduğu sorusuna yanıt veren Steiner, "Takımın bu şekilde performans gösterdiğini görmek benim için mutluluk verici oldu."

"Gelecek yıla hazırız ve iyiyiz. Elbette biz de hatalar yapıyoruz ama orada bir fırsat vardı ve sanki 3-5 yıldır birlikte çalışıyorlarmış gibi [çok iyi] çalışıyorlardı."

"Mick çok sakindi, yarış mühendisi harika bir iş çıkardı ve her zaman sakin kaldı. Ayao Komatsu'nun Nikita Mazepin'in yarış mühendisi olarak çalışması nedeniyle, orada baş yarış mühendisimiz yoktu."

"Yani hepsi çok iyi bir iş yaptı ve mekanikerler de dahil olmak üzere herkes yapılması gerekeni yaptı."

"Bu da beni çok mutlu etti çünkü artık hazırız. Daha iyi bir araca sahip olduğumuz takdirde, yarış ekibimiz puan almaya hazır." dedi."

Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pazar günü gerçekleştirilen yarışta Fernando Alonso'nun temasıyla spin atan Schumacher, hafta sonunu puansız tamamlarken, Nikita Mazepin de 20. oldu.

Fakat Steiner, son üç yılda sürekli olarak en geride kalmalarının ardından ikinci olarak "nadir" ödüllerden birini aldıklarını belirtti.

Steiner, "Açık konuşmak gerekirse takım için çok mutluyum çünkü herkes, mümkün olan her şeyi ortaya koymak adına çok çalışıyor."

"Bunu yaptıklarını ama sonunda hiçbir sonuç alamadıklarını görüyorum ve buna üzülüyorum. Şimdi onlar adına çok mutluyum çünkü harcadıkları çabayı biliyorum."

"Belki üç yıl önce üçüncü bölüme kalamadığımız için mutsuzduk ve şimdi ilk bölümden çıkabildiğimiz için mutluyuz. Bu farklı bir şey ama küçük bir başarı bile onları ileriye taşıyor."

"Her şey yolunda gitti ve bu bize, devam edip, sıkı çalışmamız gerektiğini ve bunu yaptığımız takdirde de her şeyin bir araya geleceğini gösteriyor." dedi.