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Formula 1 / Son dakika

Haas ikilisi, 2020'de Kubica'nın antrenmanlara katılmasına karşı

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Haas ikilisi, 2020'de Kubica'nın antrenmanlara katılmasına karşı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Adam Cooper
27 Eki 2019 17:31

Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, 2020 sezonunda aracın gelişimine katkı sağlaması için Robert Kubica'nın ilk seansta piste çıkması fikrine karşı çıkıyorlar.

Kubica sezon sonunda Williams'tan ayrılacak ve adı DTM'le anılırken, Haas'ın test ve gelişim pilotu olacağı da söyleniyor.

34 yaşındaki sürücü, simülatör çalışmalarına adanmış bir F1 rolüne sahip olmak istemediğini ve pist üstü aksiyonunun anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini söylemişti.

Haas şu anda DTM pilotu Pietro Fittipaldi'yi ve Formula 2 sürücüsü Louis Deletraz'ı simülatör pilotları olarak kullanıyor.

Gelecek yıl sezon öncesi testleri azaltılacak ve sezon içindeki test sayısı da düşürülecek. Bundan ötürü de Haas'ın cuma günleri Kubica'yı piste çıkarabileceği düşünülüyor.

Takım patronu Gunther Steiner buna açık gibi gözükse de sürücülerinin her ikisi de bu fikre karşı çıkıyor.

Grosjean, aracını vermekten mutlu olup olmayacağı sorusuna, "Hayır. Bu konuda ne olur bilmiyorum. Ondan herhangi bir şey duymadım. Cuma sabahını vermek asla mükemmel olmaz. Nerede olmak istediğini ve görevlerinizin ne olduğuna bağlı. Kazanmak isteyen Ferrari, Red Bull veya Mercedes'te cuma günleri bu durumu görmezsiniz."

"Her seans çok önemli. Olması gerekiyorsa öyle olmalı, ama performans için mükemmel olmaz."

"Eğer iyi bir aracınız ve dengeniz varsa, o zaman iş kolay oluyor. Hemen geçip sürmesi kolaydır. Ama araçta yapılacak çok fazla iş varsa o zaman büyük bir sorun oluyor." yanıtını verdi.

Magnussen ise Fittipaldi'yi överek Kubica'ya gerek olup olmadığını sorguladı.

"Zaten elimizde Pietro Fittipaldi var ve simülatörde iyi bir iş yapıyor. O iyi bir takım üyesi. Ama bu benim dahil olduğum bir konu değil. İlk seansta piste çıkmamayı sevmiyorum. İlk seans değerli. Aldığınız ekstra lastik setleri değerlidir."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen , Robert Kubica , Romain Grosjean Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jack Benyon

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