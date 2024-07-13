Haas "iki çaylakla" yarışmayacak
Haas takım patronu Ayao Komatsu, 2025 için Oliver Bearman'ın yanına deneyimli bir ismi koyacaklarını söyledi.
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Haas, gelecek yıl Nico Hulkenberg'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle sürücü kadrosunu değiştirmek zorunda kalacak.
Oliver Bearman, Hulkenberg'in yerine geçecek isim olacak; ikinci koltukta ise Kevin Magnussen'in yerini Esteban Ocon'un alması bekleniyor.
Sözlerine Bearman'ı değerlendirerek başlayan takım patronu Komatsu şöyle dedi: "Yapılanma sürecindeyiz."
"Şu anda yeniden yapılanma sürecinden geçen nispeten genç bir takımız. Olli yetenekli ve zeki bir genç sürücü."
"Çok sakin ve aynı zamanda olgun, hızlı ve takım olarak çalışmayı seviyor."
"Görmek istediğimiz şey tam olarak bu."
"Meksika'da aracımızın direksiyonuna ilk geçtiğinde gösterdiği olgunluk bizi şaşırttı. Elbette heyecanlıydı ama takımın hedefini, seansın bizim için ne anlama geldiğini ve neyi başarmamız gerektiğini anladı."
"Her zaman olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyor ama büyük resmi görmekte de çok başarılı. Bu o zaman bile etkileyiciydi ve şimdi değişmedi."
Bu kararın ikinci pilot seçimini nasıl etkileyeceği sorusuna Komatsu, " Bizimki gibi bir takımın iki çaylağa gücü yetmez."
"Bu yüzden Olli'yi çaylak olarak kabul edeceğiz ve yanına Formula 1'de daha fazla deneyimi olan birini getireceğiz." cevabını verdi.
Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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