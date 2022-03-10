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Haas, cuma ve cumartesi günleri daha uzun süre test yapacak

Haas'a, Cuma ve Cumartesi günleri Bahreyn'de yapılacak testlerde ekstra süre verildi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Haas, cuma ve cumartesi günleri daha uzun süre test yapacak
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Haas'ın aracını ve ekipmanları taşıyan uçak, Türkiye'de yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle Bahreyn'e salı gecesi geldi ve takım, programın gerisinde kaldı.

Sonuç olarak, bu durum takımın yarım gününe mal oldu ve VF-22 ancak testin ikinci seansında pist çıkabildi.

Haas kaybettikleri zamanı telafi etmek için pazar günü sürüş yapmak adına takımların onayını talep etti.

Takım patronu Gunther Steiner, bu talebin McLaren tarafından reddedildiğini söyledi ancak anlaşılana göre birkaç takım bu isteğe karşı çıkmış durumda.

Bununla birlikte takımlar, Haas'ın kaybettiği dört saati telafi etmesi için kalan iki test gününde ekstra tur atmaları konusunda anlaşmaya vardılar.

Steiner, "Şimdi her gün bunu telafi etmemiz gerekiyor."

"4 saati geri alabiliriz ama bunu gün sonunda yapmamız gerekiyor. Pazar günü sürüş yapmamıza izin verilmedi."

"Kurallar nedeniyle üç gün arka arkaya sürüş yapmamız gerekiyor. Ayrıca bunu yapabilmemiz için oy birliği ile onaylanması gerekiyor. Aksi taktirde yapamayız. Biri, bunu yapmamamız gerektiğine karar verdi."

"Duyduğum kadarıyla bu McLaren'dı." dedi.

Pietro Fittipaldi, Haas VF-22

Pietro Fittipaldi, Haas VF-22

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Kurallar, sezon öncesi testlerinin sadece arka arkaya üç gün gerçekleşmesi ve tüm yarışmacılara açık olması gerektiğini içeriyor. Haas'ın pazar günü sürüş yapma talebi bu kurallara uymuyor.

Haas, perşembe akşamı ekstra sürüş yapmayacak, yani bu süreyi telafi etmek için sadece cuma ve cumartesi günleri olacak.

Steiner, takımlarla konuşmayı planladığını ve Haas'ın gece sürüş yaparak "bağlantısı olmadığı bir şey nedeniyle cezalandırılmaması gerektiğini" söyledi.

Steiner, "Kötü bir duruma düştük ve bundan en iyisini çıkarmak için çok çalıştık. Şimdi gece sürüş yaparak yeniden cezalandırıyoruz."

"Bazı çalışanlar, olduğumuz yere gelmemiz için art arda 30 saat çalıştılar ve şimdi onlara gidip geceleri daha fazla çalışmalarını istememin adil olmadığını düşünüyorum."

"Eğer akşam test yaparsak veya pazar günü yarım günümüz olursa bunun avantajı yok. Sadece başka bir dezavantaj daha istemiyoruz. Ancak yine de çözmemiz gerek." dedi.

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Haas'ın ekstra tur atması, Barselona'da yapılan ilk sezon öncesi testinde diğer tüm takımlardan daha az tur tamamlayan takıma destek olacak.

Bu durum, Mick Schumacher ve takıma geri dönen Kevin Magnussen için sezon başlamadan önce ekstra kilometre yapmalarına imkan sağlayacak.

Haas'ın yedek sürücüsü Pietro Fittipaldi perşembe günü yarım gün sürüş yaptı ancak testin geri kalanında görevi Magnussen ve Schumacher devralacak. Her sürücü, cuma ve cumartesi yarımşar gün sürüş yapacaklar.

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