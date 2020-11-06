Haas, Hulkenberg'le görüşüyor

Nico Hulkenberg, geçen yılın ardından Renault'dan ayrıldı ve 2020 için hiçbir takımla anlaşmaya varamadı.

Ancak önce Sergio Perez, sonra da Lance Stroll'ün yerine Racing Point'le üç yarışa çıktı ve bunlardan iki tanesinde puan almayı başardı.

Alman pilotun aşina olmadığı bir araçla ortaya koyduğu bu güçlü performans herkesin dikkatini çekti ve adı Red Bull koltuğu için geçiyor.

Bununla birlikte kendisine ilgi gösteren tek takım Red Bull değil.

Haas patronu Gunther Steiner, Alman pilotla iletişime geçtiklerini doğruladı.

Sport1'e konuşan Steiner, "Kesinlikle Nico ile temasa geçtim ve onunla konuştum."

“Nico'nun ne yapabileceğini zaten biliyoruz. Artık Nico ile ne yapmak istediği hakkında konuşmama gerek dahi yok çünkü zaten bunu biliyoruz." dedi.

Ayrıca Steiner, genç sürücülere de odaklandıklarını belirtti.

Sport1'e "Evet, gelecek yıl için genç sürücülere odaklanıyoruz."

"2022'de de aynı sürücülerle yarışmak istiyoruz, bu nedenle önümüzdeki yıl yeni sürücülerimizle bir temel oluşturmamız çok önemli."

"Bu yıl Formula 2'de çok güçlü sürücüler var ve Ferrari ile olan işbirliğimiz, mantıksal olarak bu gençlerden biriyle yarışmamızı sağlayabilir."

"Mick Schumacher şampiyonayı muhtemelen birinci veya ikinci bitirecek. Robert Shwartzman şu anda dördüncü veya beşinci. Yani bu çocuklar gerçekten iyi gidiyor ve gelecek yıl için her ikisi de iyi seçenekler." dedi.