Haas: "Hulkenberg'in yerine onun gibi birisi gerekiyor"
Haas patronu Ayao Komatsu, 2025 için Nico Hulkenberg'in yerine onun gibi "kıyas noktası olacak" bir sürücü istediklerini söyledi.
Fotoğraf: Erik Junius
Nico Hulkenberg yeni sezonda Audi için yarışacak ve bu da Haas'ın yeni bir sürücü bulması gerektiği anlamına geliyor.
Miami'de konuşan Haas patronu Ayao Komatsu şöyle dedi: "Nico ayrılacağını bana daha önce söyledi."
"Açık konuşmak gerekirse sürücü piyasası hâlâ çok açık olduğu için, özellikle Nico'yla ilgili ayrıntılara girmek istemiyorum çünkü o zaman bu, konuşuyor olabileceğim diğer insanları etkileyecektir."
"Yani tüm bu detaylar hakkında konuşmak istemiyorum."
"Nico gerçekten iyi bir kıyas noktası oldu. Bunu basın açıklamasında da söyledim, araçlarımızın ne kadar hızlı olduğu konusunda bize çok ihtiyaç duyduğumuz bir referans verdi. Geri bildirimleri açısından da çok çok iyiydi."
"Geri bildirimlerine dayanarak aracı geliştirebileceğiniz bir sürücü ve iş ahlakı mükemmel. Dolayısıyla onun yerine bu tür bir karaktere sahip birini arıyoruz."
"Takım olarak ihtiyacımız olan şey bu."
Tecrübeli bir sürücüyü kaybetmelerinin Magnussen'in şansını arttırıp arttırmayacağı sorusuna Komatsu, "Evet, şu an için iki boş koltuğumuz var ve mevcut sürücülerimizden biri gitti."
"Bu da doğal olarak Kevin'in şansını artırıyor ama yine de detaylara girmek istemiyorum."
"Yine de dediğim gibi, takım için referans olabilecek birine ihtiyacımız var." cevabını verdi.
Oliver Bearman ile ilgili Komatsu, "Her şey açık. Onun için altı antrenman seansı ayarladık."
"Bunlardan ilkini Imola'da göreceğiz. Onu nasıl geliştirebileceğimizi ve birlikte ne kadar iyi çalışabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz." cevabını verdi.
Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari and Haas F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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