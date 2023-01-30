Haas, Hulkenberg'in deneyimiyle yükselmeyi umuyor
Gunther Steiner, Haas'ın 'inişli çıkışlı' 2022 Formula 1 sezonunun ekipten çok fazla enerji götürdüğüne inanıyor, ancak bir önceki yılın 'düşüşlerinden' sonra bu sezon için minnettar hissediyor.
Haas, 2023 aracı VF-23'ün örtüsünü salı günü kaldıracak. Takım, olaylı bir 2022 sezonunun ardından gözünü daha tutarlı ve istikrarlı bir sezona dikti.
Takım, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yeni sezon öncesinde pilot Nikita Mazepin ve isim sponsoru Uralkali ile bağlarını kopardı, ancak yeni sezonda orta sıra mücadelesine yeniden katılırken performansının iyiye gittiğini gördü.
Haas'ın inişli çıkışlı formu sezon sonunda ancak sekizinci olabileceği anlamına gelse de, Mazepin'in yerine geçen Kevin Magnussen'in Brezilya'da takımın ilk pole pozisyonunu kazandı.
Sezon sonu röportajında Haas'ın inişli çıkışlı formunu değerlendiren Steiner Autosport'a şunları söyledi: "Eğer daha dengeli bir form yakalayabilseydik, daha iyi olurdu. Ancak bazı iniş çıkışlar yaşadığınız sürece durum iyi."
"İnişler ve çıkışlar sizden çok fazla enerji alıyor, çünkü uçtuğunuz zirveleriniz ve toparlanmanız gereken dipleriniz var. Bu yüzden çok zor."
"Ama sonuçta, 2021'deki gibi sadece iniş yaşamaktansa iniş çıkışlar yaşamak daha iyi."
Haas, 2022'deki yeni teknik düzenlemelere odaklanabilmek için aracı geliştirmeyi durdurduktan sonra 2021'de hiç puan alamadı. Mazepin ve F2 şampiyonu Mick Schumacher olmak üzere iki çaylak pilotun takımda olması da, takımın ilerlemesine yardımcı olacak deneyimin eksikliği anlamına geliyordu.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Haas, Schumacher'in yerine F1'in deneyimli pilotu Nico Hulkenberg'i getirdikten sonra bu yıl pilot kadrosunda çok farklı bir yaklaşım benimsiyor. Magnussen'le birlikte Haas'ın 300'den fazla F1 startına sahip olacağı anlamına geliyor ve bu da onu griddeki en deneyimli kadrolardan biri yapıyor.
Steiner'ın umudu, Hulkenberg'in deneyimi ile 2022'deki 'çıkışların' bu yıl daha düzenli olarak gerçekleşmesi.
Steiner, "Bunu yapabileceğimizi biliyoruz, sadece tutarlı bir şekilde yapmamız gerekiyor."
"Üzerinde çalıştığımız şey bu ve deneyimli bir pilot istememizin nedenlerinden biri de bu. Takımı daha iyi hale getirmek için tek bir şey değil, birçok küçük şey gerekiyor."
"Ekip olarak gelişmek zorundayız: Süreçleri iyileştirmek, doğru insanlara doğru işi yaptırmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmek için bazı küçük zorluklar var."
"Gördüğünüz gibi, eğer her şey yolunda giderse, yükselirsiniz. Ama işlerden biri aksarsa işiniz biter. Bu ilerlemenin bir parçası." dedi.
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