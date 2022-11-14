Haas, Hulkenberg'i açıklamaya hazırlanıyor!

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Haas, 2023 Formula 1 sezonu için Kevin Magnussen ile anlaşmaya sahip fakat ikinci koltuğa kimin geçeceği belirsizdi.

Koltuk için yapılan değerlendirmelerin ardından son birkaç haftada sadece iki aday kaldı: Nico Hulkenberg ve Mick Schumacher.

Mick, bu yıl zaman zaman iyi performans gösterse de, yaptığı hatalar ve düzenli olarak puan barajının dışında kalmasıyla gözden düştü. Bu yüzden de son haftalarda koltuğun favorisi Hulkenberg oldu.

Kaynaklar Haas'ın 2023 için Hulkenberg'de karar kıldığını ve 35 yaşındaki sürücünün gelecek yıl Amerikalı ekiple spora döneceğini söylüyorlar.

Bild gazetesine göre Hulkenberg ve Haas arasındaki anlaşma, salı günü resmiyete dökülecek. Resmi açıklamanın ise cuma gününe kadar yapılması bekleniyor.

Benzer bir haber İsviçreli Blick gazetesi tarafından da paylaşıldı.

Haas patronu Gunther Steiner, yeni sürücülerini Abu Dhabi GP öncesi açıklayacaklarını söylemişti.

Böylelikle Sebastian Vettel'den sonra Mick de gelecek yıl F1'den ayrılacak. Fakat yerini Hulkenberg alacağı için, gridde bir Alman pilot olmaya devam edecek.

Görünüşe bakılırsa Haas, Mick'in gelişiminden memnun değildi ve kendilerine çok pahalıya patladığını düşünüyordu. Bu da tercihlerinin Hulkenberg'den yana olmasına neden oldu.