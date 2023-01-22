Haas: "Hulkenberg'e uyum sağlaması için vakit vereceğiz"

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Nico Hulkenberg, 2023 yılında Haas F1 pilotu olarak Formula 1'e geri dönecek ve Kevin Magnussen'in yeni takım arkadaşı olacak.

Amerikalı ekip, Formula 1'de 181 Grand Prix deneyimi olan 35 yaşındaki Alman pilotun düzenli olarak puan mücadelesi vermesini ve bu sayede takımlar şampiyonasında daha üst sıralarda yer almayı umuyor.

Fakat bunun için kendisine biraz vakit vermeye hazırlar.

Haas F1 patronu Günther Steiner, RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sürekli puan alacağımızı söyleyemem çünkü yeni aracın ne kadar iyi olacağını bilmiyorum."

"Ancak Nico'nun görevi her zaman yüksek sonuçlar için çabalamak ve sürekli olarak araçtan maksimumu almak olacak. Bunu mümkün olduğunca sık yapmalı."

Nico Hulkenberg, Haas Fotoğraf: Haas F1 Team

"Nico ile alakalı pek endişem yok. Elbette nasıl performans göstereceğini merak ediyorum çünkü önceki üç yılda çok az yarışa çıktı. Ancak testlerde başarılıydı ve geçen yılın başında Sebastian Vettel'in yerine geçmesi gerektiğinde de iyi bir iş çıkardı."

"Elbette tam olarak adapte olması ve fiziksel formunu yeniden kazanması vakit alacak. Bu açıdan ona birkaç yarış vereceğiz."

"Yine de o, farklı araçlarla sürüş yapabilen ve sadece Formula 1'de değil dayanıklılık yarışlarında da yarışan, yani sürdüğü her şeye adapte olmakta iyi olan isimlerden biri." dedi.

Hulkenberg geçtiğimiz günlerde takım fabrikasına gelerek yeni sezon için koltuk ayarı yaptırmıştı.