Haas, Hulkenberg ve Magnussen arasında gerilim beklemiyor

Hulkenberg, Amerikalı ekibin kararı sonrası 2022'de Haas'ta Kevin Magnussen'le takım arkadaşı olacak.

Fakat Magnussen ve Hulkenberg, 2017 Macaristan GP'deki pist üstündeki olayın ardından pist dışında da sürtüştüler.

Magnussen, kendisini eleştiren Hulkenberg'e küfürlü bir söz söylerken, ikili arasındaki rekabet Drive to Survive'ın da önemli hikayelerinden birisiydi.

2023 yılında ikilinin takım arkadaşı olacak olması, bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Fakat takım patronu Gunther Steiner tüm kırgınlıkların geçmişte kaldığını garanti ediyor.

Steiner, "Sözleşme imzalamadan önce Kevin ile Nico hakkında kısa bir konuşma yaptık."

"Sürücülerimiz iyi anlaştığından emin olmalıyız ama bence zaten iyi bir ilişkileri var. Sanırım birlikte tatile çıkabilirler."

"Aynı yaşlarda çocukları var. Önemli olan, Kevin'in birkaç yıl önce Nico'ya önerdiği şeyi yapmamak!"

"Bildiğim kadarıyla beş yıldır birbirleriyle konuşmuyorlardı ama bu sezon konuşmaya başladılar. Kevin'e sordum ve Nico ile normal bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi." dedi.

Hulkenberg, geçtiğimiz Ağustos ayında 35 yaşına girerken, Kevin Magnussen de geçen ay 30 yaşına basmıştı. İkili, 32,5 yaş ortalamasıyla gridin en yaşlı sürücü kadrolarından birisini oluşturacak.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, is interviewed after the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images