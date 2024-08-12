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Formula 1 Hollanda GP

Haas: "Hulkenberg doğru araçla kazanabilir"

Haas Takım Patronu Ayao Komatsu, markanın kendisine "doğru aracı" sağlaması halinde Nico Hulkenberg'in yarışlar kazanmasını bekliyor.

Ezel Tan
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Fotoğraf: Malcolm Griffiths / GP Racing

Hulkenberg bu  sezonun ardından Haas'tan ayrılarak, 2026'da Audi'nin fabrika takımı haline gelecek Sauber'e geçecek.

Alman pilot, Sauber/Audi ile çok yıllık bir sözleşme imzaladı ve bu geçişin kendisini zirveye taşımasını umuyor.

Hulkenberg, birden fazla döneme yayılan uzun kariyerinde 217 F1 yarışına katıldı fakat hiç ilk üçe giremedi.

Haas patronu Ayao Komatsu, Hulkenberg'in yarışlar kazanacak niteliklere sahip olduğunu kabul ediyor ancak şampiyon olup olamayacağından emin değil.

Auto Motor und Sport'a konuşun Komatsu, "Nico harika bir sürücü."

"Dünya şampiyonluğu hakkında konuşmak istemiyorum çünkü henüz bir podyumu bile yok."

"Böyle bir şeyin adım adım gerçekleşmesi gerekir. İlk podyum ve zaferlerini alıp, sonrasında bu performansı istikrarlı bir şekilde sergileyebileceğini kanıtlaması gerekir."

"Nico'yu küçümsemek istemiyorum ama henüz podyuma bile çıkmamışken burada durup onun şampiyon olabilecek niteliklerine sahip olduğunu iddia edemem!"

"Formula 1'in en iyi pilotlarından biri mi? Kesinlikle! Eğer doğru araca sahip olursa, kesinlikle podyum ve zaferler için yarışabilir."

"Onunla çalışmayı seviyorum. Aklından geçenleri her zaman dürüst ve net bir şekilde söylüyor, takımı doğru yöne itiyor. Nico'yu kesinlikle özleyeceğim." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Fotoğraf: Malcolm Griffiths / GP Racing

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