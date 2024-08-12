Haas: "Hulkenberg doğru araçla kazanabilir"
Haas Takım Patronu Ayao Komatsu, markanın kendisine "doğru aracı" sağlaması halinde Nico Hulkenberg'in yarışlar kazanmasını bekliyor.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Fotoğraf: Malcolm Griffiths / GP Racing
Hulkenberg bu sezonun ardından Haas'tan ayrılarak, 2026'da Audi'nin fabrika takımı haline gelecek Sauber'e geçecek.
Alman pilot, Sauber/Audi ile çok yıllık bir sözleşme imzaladı ve bu geçişin kendisini zirveye taşımasını umuyor.
Hulkenberg, birden fazla döneme yayılan uzun kariyerinde 217 F1 yarışına katıldı fakat hiç ilk üçe giremedi.
Haas patronu Ayao Komatsu, Hulkenberg'in yarışlar kazanacak niteliklere sahip olduğunu kabul ediyor ancak şampiyon olup olamayacağından emin değil.
Auto Motor und Sport'a konuşun Komatsu, "Nico harika bir sürücü."
"Dünya şampiyonluğu hakkında konuşmak istemiyorum çünkü henüz bir podyumu bile yok."
"Böyle bir şeyin adım adım gerçekleşmesi gerekir. İlk podyum ve zaferlerini alıp, sonrasında bu performansı istikrarlı bir şekilde sergileyebileceğini kanıtlaması gerekir."
"Nico'yu küçümsemek istemiyorum ama henüz podyuma bile çıkmamışken burada durup onun şampiyon olabilecek niteliklerine sahip olduğunu iddia edemem!"
"Formula 1'in en iyi pilotlarından biri mi? Kesinlikle! Eğer doğru araca sahip olursa, kesinlikle podyum ve zaferler için yarışabilir."
"Onunla çalışmayı seviyorum. Aklından geçenleri her zaman dürüst ve net bir şekilde söylüyor, takımı doğru yöne itiyor. Nico'yu kesinlikle özleyeceğim." dedi.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Fotoğraf: Malcolm Griffiths / GP Racing
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ferrari, "Red Bull'un en büyük kozlarından birini" kopyalıyor
Clarkson: "McLaren ve Mercedes, Verstappen'in şampiyonluğuna katkı sağlayacak"
Hamilton: "Artık arayı kapattık, sezonun ikinci yarısı rekabet dolu geçecek"
Ducati, sezon sonuna kadar GP23 motosikletini geliştirmeye devam edecek
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar