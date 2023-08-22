Prime'a abone ol
Önceki / Grosjean: "IndyCar, F1'in 30 yıl gerisinde fakat bunu isteyerek yapıyorlar" Sonraki / Honda, yeni Formula 1 yapılanmasından umutlu
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Haas, Hollanda Grand Prix'sine güncellemelerle geliyor

Haas, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sine yeni bir güncelleme paketiyle gelecek.

Ekleyen:
Kevin Magnussen, Haas VF-23

Haas sezonun ilk yarısında tek tur performansı olarak iyi görünse de, aynı performansı yarışa taşımayı başaramadı

Amerikalı ekip, sorunları ortadan kaldırmak için yoğun çaba gösteriyor ve bu kapsamda yeni bir fren kanalı test edilecek.

Bu fren kanalının lastiklerin ve frenlerin sıcaklığını istenen seviyelere getirmeye yardımcı olması bekleniyor. Ayrıca yeni bir ön kanat da olacak.

Zandvoort yarışı öncesi konuşan takım patronu Gunther Steiner, şöyle dedi: "Zandvoort için birkaç güncelleme hazırladık."

"Yeni bir ön kanadımız ve fren kanallarımız var."

"Takım şu anda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, bu sayede sezonun ilerleyen dönemleri için başka güncellemelerimiz daha olacak fakat bunlar için kesin bir tarih veremiyorum."

Steiner, bu araçta öğrendiklerinin gelecek yıl da kullanılacak olmasından ötürü, mevcut aracın gelişimini sonlandırmadıklarını söyledi.

"Mevcut araç üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ve bunun iki nedeni var. Birincisi, onu daha hızlı hale getirmek istememiz. İkincisi ve daha da önemlisi, mevcut çalışmalar VF-24'ün tasarım süreci için yön belirlememize olanak sağlayacak."

"Yapılacak çok iş var. Şu an neredeyse Aralık ayında yeni aracın tasarımını yapıyormuş kadar yoğun geçiyor."

Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı

Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Grosjean: "IndyCar, F1'in 30 yıl gerisinde fakat bunu isteyerek yapıyorlar"

Honda, yeni Formula 1 yapılanmasından umutlu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Hollanda GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Hollanda GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Formula 1
Hollanda GP

Hollanda GP hafta sonunda yağmur bekleniyor Hollanda GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Grosjean: "IndyCar, F1'in 30 yıl gerisinde fakat bunu isteyerek yapıyorlar"

Grosjean: "IndyCar, F1'in 30 yıl gerisinde fakat bunu isteyerek yapıyorlar"

IndyCar
Gateway

Grosjean: "IndyCar, F1'in 30 yıl gerisinde fakat bunu isteyerek yapıyorlar" Grosjean: "IndyCar, F1'in 30 yıl gerisinde fakat bunu isteyerek yapıyorlar"

Aston Martin Valkyrie'siyle hız yapan Verstappen'e soruşturma açılabilir

Aston Martin Valkyrie'siyle hız yapan Verstappen'e soruşturma açılabilir

Formula 1
Hollanda GP

Aston Martin Valkyrie'siyle hız yapan Verstappen'e soruşturma açılabilir Aston Martin Valkyrie'siyle hız yapan Verstappen'e soruşturma açılabilir

Son Haberler

Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz"

Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz"

F1 Formula 1

Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz" Monaghan: "RB19'u geliştirmeye devam edeceğiz"

F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek?

F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek?

F1 Formula 1
Hollanda GP

F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek? F1 takımları, çaylaklarla piste çıkma zorunluluğunu nasıl yerine getirecek?

Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz"

Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz"

F1 Formula 1

Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz" Sainz: "Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumu kabullenmeliyiz"

Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir"

Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir"

F1 Formula 1

Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir" Marko: "Ricciardo, AlphaTauri'de bir sezon daha geçirebilir"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol