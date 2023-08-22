Haas, Hollanda Grand Prix'sine güncellemelerle geliyor

Haas sezonun ilk yarısında tek tur performansı olarak iyi görünse de, aynı performansı yarışa taşımayı başaramadı

Amerikalı ekip, sorunları ortadan kaldırmak için yoğun çaba gösteriyor ve bu kapsamda yeni bir fren kanalı test edilecek.

Bu fren kanalının lastiklerin ve frenlerin sıcaklığını istenen seviyelere getirmeye yardımcı olması bekleniyor. Ayrıca yeni bir ön kanat da olacak.

Zandvoort yarışı öncesi konuşan takım patronu Gunther Steiner, şöyle dedi: "Zandvoort için birkaç güncelleme hazırladık."

"Yeni bir ön kanadımız ve fren kanallarımız var."

"Takım şu anda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, bu sayede sezonun ilerleyen dönemleri için başka güncellemelerimiz daha olacak fakat bunlar için kesin bir tarih veremiyorum."

Steiner, bu araçta öğrendiklerinin gelecek yıl da kullanılacak olmasından ötürü, mevcut aracın gelişimini sonlandırmadıklarını söyledi.

"Mevcut araç üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ve bunun iki nedeni var. Birincisi, onu daha hızlı hale getirmek istememiz. İkincisi ve daha da önemlisi, mevcut çalışmalar VF-24'ün tasarım süreci için yön belirlememize olanak sağlayacak."

"Yapılacak çok iş var. Şu an neredeyse Aralık ayında yeni aracın tasarımını yapıyormuş kadar yoğun geçiyor."

Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images