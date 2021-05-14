Haas, henüz Amerikalı pilotları F1'e getirme konusundaki sürece dahil değil

Son haftalarda Amerikalı sürücülerin Formula 1'e dahil olması konusunda pek çok yorum yapıldı ve Colton Herta hem de Pato O'Ward'ın spora katılması gerektiği yönünde yorumlar var.

Aslında Formula 1 yönetimi uzun zamandır sporda Amerikalı bir sürücü istiyor, çünkü bunun Amerikalı fanların spora olan ilgisini artıracağını düşünüyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan F1 CEO'su Stefano Domenicali, 2-3 yıllık sürenin ardından spora Amerikalı bir pilot gelebileceğini, bu konuda takımları teşvik ettiklerini söylemişti.

Bu takımın Haas olabileceği düşünülüyor, çünkü Haas bir Amerikalı olan Gene Haas tarafından yönetiliyor ve Amerikan serilerindeki bağları çok kuvvetli.

Ancak Haas patronu Gunther Steiner, şimdilik bu süreçte yer almadıklarını dile getirdi.

RACER'a konuşan Steiner, "Bence her zaman görüşmeler yapılıyor çünkü Amerika'da hepimizin bildiği üzere büyük fırsatlar var."

"Fakat somut bir şeyin içine dahil olduğumu söyleyemem."

"Şu anda bunu gerçekleştirmeye çalışmıyoruz, ancak yakın gelecekte eğer bir şey yapılırsa bu hem Formula 1 hem de Formula 1'in Amerika'daki mevcudiyeti için çok iyi olacak."

"Sonuçta Amerikan pazarında mümkün olan hâlâ çok şey var." dedi.

Haas şu anda Rus pilot Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'le yarışıyor. Aracın rengi ve takım rengi, Rus Uralkali şirketiyle yapılan anlaşma sonrası Rusya bayrağının renklerine boyanmıştı.

Guenther Steiner, Takım Patronu, Haas F1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images