Haas: "Hayatta kalmaya çalışıyoruz, fakat gelecekte en iyi müşteri takımı olabiliriz"

Haas, spora girdiği 2016 yılından bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizdi ve 2018'de beşinci olsa da, 2019 ve 2020'de beklentilerin çok altında kaldı.

Takım geçen yılı dokuzuncu bitirdi ve bu yıl da geride kalacakları tahmin ediliyor.

RACER ile olan özel röportajında Gene Haas, takımın mevcut durumundan ve yaşadığı sıkıntılardan bahsetti.

Haas, şöyle konuştu: "Hayatta kalmak bazen bir yarış stratejisidir - biz de sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz."

"2019 yılına kadar gerçekten çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ve önemli beygir gücüne sahiptik. Araçlar da çok rekabetçiydi.

"Ancak sonrasında yakıt tasarrufu yapmaya başladık ve ayağımızı çok fazla gazdan çekmemiz gerekti. Bu da bizi gerçekten etkiledi."

"2019'da Ferrari araçlarına kıyasla beygir gücü anlamında önemli bir düşüş yaşadık ve bu da bizim için acı verici oldu. Sıralama turlarında iyi bir iş yaptık, ancak yarışa geldiğimizde beygir gücü kayboldu."

"Sonrasında 2020'ye ye gelindiğinde, Ferrari'nin beygir gücünde belli bir azalma olduğu için, tüm Ferrari motorlu araçların Mercedes, Honda ve Renault'ya kıyasla beygir gücü anlamında geride olduğu açıktı."

"Temelde onlara bağlıyız, bu yüzden yavaş gidiyorlarsa, biz daha da yavaş gidiyoruz. Bu konuda yapabileceğiniz çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum."

"Ferrari'den aldığımız parçalar üzerinde herhangi bir kontrolümüz yok. Ferrari'nin sorunu çözebileceğine inanıyoruz ve sadece Ferrari değil, Honda ve Renault da Mercedes motorunun gerisinde. Son derece yüksek performanslı, yüksek yakıt verimliliği olan ve başka hiçbir takımın yaklaşamadığı bir motor ürettiler."

"Bana göre bu, Formula 1'in anlamının kaybolmasına neden oldu. 'Bu kadar büyük bir dominasyona sahip oldukları için Mercedes'i tebrik ediyorum, fakat hangi insan her yarışı kimin kazanacağını bilerek izlemek ister ki? Bu sadece sıkıcı."

Gene Haas, Takım Sahibi, Haas F1 1 / 5 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team 2 / 5 Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 3 / 5 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 4 / 5 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 5 / 5 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Haas, geçen yıl COVID-19'un ortaya çıkmasının ardından tüm güncellemeleri keserek hayatta kalmaya çalıştıklarını söyledi.

"Grup olarak, erken bir noktada bu COVID-19 olayının birkaç aylık bir mesele olmadığını ve daha büyük bir karantina olacağı görüşüne sahiptik. Bu yüzden hemen büyük giderleri durdurduk, çünkü yarışlara gidemeyecektik."

"Yarışlarla ilgili en pahalı giderler genellikle seyahat ve deniz taşımacılığı oluyor. Bu yüzden bunların çoğunu anında kapatabildik. Orada büyük miktarda birikime sahip oldu ve bu da bize gerçekten yardımcı oldu."

"Yani 150 milyon dolarlık bir bütçe yerine, 80 milyon dolara düştük ve bunun çoğu, yaklaşık 35 milyon doları FOM'dan geldi. Sponsorluklardan da daha fazlasını aldık, yani oldukça iyi idare ettik."

"Ben her zaman sürücülerle konuşuyorum. 2018 ve 2019'da bu güncellemeler için yılda yaklaşık 20 ila 40 milyon dolar harcıyorduk. Sürücülerle her konuştuğumda 'bu işe yaramıyor' diyorlardı. Öyleyse neden bu kadar parayı güncellemelere yatırıyoruz ki?"

"Bu, mümkün olduğunca hızlı şekilde saf dışı bıraktığımız şeylerden biriydi. Çünkü herhangi bir yarış yapamayacağımıza emindim. En iyi ihtimalle dört veya beş yarışımız olacağını düşündüm. Bu yüzden tüm bu güncellemeleri çok kısa bir sürede getirmeye değmezdi."

"Sonunda pek çok yarış vardı ve herhangi bir güncellemeye sahip değildik. Kimin çok fazla güncelleme getirdiğini bilmiyorum, ancak genel anlamda araçlarını çok fazla geliştirmiş gibi görünmüyorlardı."