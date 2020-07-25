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Formula 1 / Son dakika

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor

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Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor
Ekleyen:
, Editör
25 Tem 2020 10:33

Haas takım patronu Gunther Steiner, Lewis Hamilton'ın iddialarının aksine Romain Grosjean'ın ırkçı bir insan olmadığını ve Fransız pilotun arkasında olduklarını belirtti.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ırkçılığa karşı destek konusunda diz çökme aktivitesi için Formula 1'in kendilerine daha iyi bir platform sunması gerektiğini söylemiş ve diz çökme aktivitesine artık gerek kalmadığını söyleyen GPDA Başkanı Romain Grosjean'ı eleştirmişti.

Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, "Grosjean bunun önemli olduğunu düşünmüyor. Bir kere yaptığını ve yapmamız gereken şeyin bu olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onunla sorunun ne olduğu konusunda konuşmaya çalıştım. Bu sorun hemen bitmeyecek, bu yüzden savaşmaya devam etmeliyiz." demişti.

Ancak Haas F1 patronu Gunther Steiner, pilotunun eleştirilecek bir şey yaptığına inanmıyor.

Steiner, “Herkes istediğini yapmakta özgür."

"Romain'i gerçekten iyi tanıyorum ve ırkçılığa karşı olduğundan eminim. Nasıl ilerleyeceğimizi kendimize sormalıyız. Bir dahaki sefere diz çökmemişsek bu, ırkçı olduğumuz anlamına gelmez."

"Takım, Romain'ı destekliyor. Özgür bir dünyada yaşıyoruz ve insanlar ne yapacağına kendileri karar verebilirler." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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