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Formula 1 / Son dakika

Haas hâlâ Kubica'dan haber bekliyor

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Haas hâlâ Kubica'dan haber bekliyor
Ekleyen:
, Editör
17 Kas 2019 11:29

Robert Kubica'yı gelecek yıl için test ve gelişim pilotluğuna getirmek isteyen Haas, henüz Polonyalı pilottan net bir cevap alabilmiş değil.

Sezon sonunda Williams'tan ayrılacak olan Robert Kubica, sahip olduğu deneyimden ötürü pek çok takımın ilgisini çekiyor.

Polonyalı pilota Racing Point ve Ferrari'nin yanı sıra Haas'ın ilgi gösterdiği biliniyor.

Haas gelecek yıl simülatör üzerinde çalışmayı teklif ettiği Kubica'yı yıl boyunca testlerde ve cuma antrenmanlarında da piste çıkarmayı düşünüyor.

Fakat Kubica, henüz somut bir adım atılmadığını söyledi.

Takım patronu Gunther Steiner, Kubica konusunda bir ilerleme olup olmadığı sorusuna, "Hayır, şu anda herhangi bir ilerleme yok. Şu anda söylenecek bir şey yok. Hâlâ devam eden bir süreç."

"Yeni bir haber yok. Peki haber olmaması iyi mi yoksa kötü mü? Şahsen bilmiyorum."

"Bizim açımızdan sorun yok. Top onun tarafında. Ben sadece bekliyorum."

"Karar alması gereken bir taraf var ve o taraf ben değilim. Ben hazır olan tarafım." yanıtını verdi

Öte yandan Steiner, Pietro Fittipaldi'nin simülatör çatışmalarından da memnun olduklarını söyledi.

"Pietro'nun 2020 planlarını bana sormayın, çünkü size söyleyemem. Ona sormanız lazım. Bizim iyi bir ilişkimiz var. Takım için iyi bir iş yapıyor. Bu yüzden onun planlarıyla, bizim kendi planlarımız arasında sağlamak için çaba gösteriyoruz."

"Yaptığı işten memnunum. Aksi halde burada olmaz değil mi? İyi bir iş çıkarıyor ve yaptığı iş seviyor."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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