Haas: "Güvenli olmayan bir aracı pistte bırakmayız"
Haas takım patronu Günther Steiner, Singapur GP'de Kevin Magnussen'e siyah-turuncu bayrak gösterilmesi üzerine; güvenli olmayan bir aracı zaten pistte tutmayacaklarını söyledi.
Bu sezon Danimarkalı pilotun başına gelen üçüncü siyah-turuncu bayrak uyarısıydı
İlk turda Max Verstappen ile yaşadığı hafif temas sonucu kanadı kırılan ve kırık ön kanatla beraber pistte kalmaya devam eden Magnussen'e, siyah-turuncu bayraklar gösterildi.
İlk turda 9. sıradan 12. sıraya düşen Magnussen, kırık ön kanat sebebiyle pite çağırılmasının ardından 18. sıraya geriledi.
Steiner, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık çünkü rahatça puan kazanabileceğimiz bir yarıştı."
"Kevin'in ilk turda yaşadığı temastan sonra zaten sıra kaybetmiştik. Üstelik hiç gerek yokken siyah-turuncu bayraklar sallandı."
"Diğer iki olayda da bunu FIA'ya net bir şekilde belirtmiştik." dedi.
İronik bir şekilde Steiner, yarıştan önce verdiği röportajda FIA'nın daha önce verdiği iki uyarıdan bahsetmişti.
Eğer ortada güvenli olmayan bir araç varsa onu pistte bırakmayacaklarını açıkça belirtti.
Steiner, "İnsanların bunu anlaması gerek, biz salak değiliz."
"Eğer ortada tehlikeli bir durum varsa, bizim yapmak isteyeceğimiz ilk şey aracı düzenlemek olur. Böyle bir durumda aracı pistte bırakmayız."
"Yani bu konuda uyarılmamıza gerek yok."
"Aracın güvenli olup olmadığına karar vermek için FIA'nın sahip olduğundan daha nitelikli ekip çalışanlarımız var." dedi.
Press Conference Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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