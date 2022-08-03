Haas'ın güncellemesi, neden Ferrari kopyasından daha fazlasıydı?

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Geçen sene takımlar şampiyonasında son sırada kalan Haas, bu seneki aracı VF-22 ile attığı adım sayesinde ilk yarısı Williams, Aston Martin ve AlphaTauri'nin önünde tamamladı.

Haas'ın sezonun ilk yarısında aracını en az geliştiren takım olduğunu düşünürsek, takımın sonuçları etkileyiciydi. Takım, temeli iyi olan aracının güçlü yanlarına odaklanarak iyi sonuçlar almayı başardı.

Haas, Macaristan GP öncesinde gerçekleştirilen 12 yarışın sadece 5'ine güncelleme getirdi ancak o güncellemeler de küçük değişikliklerdi.

Haas'ın Macaristan'a getirdiği güncellemelerin ardından Haas aracı için "Beyaz Ferrari" yakıştırması yapıldı. Bazı isimler, Haas'ın doğrudan partneri Ferrari'nin tasarımlarını kopyaladığını söylediler.

Takım Patronu Gunther Steiner ise bu yakıştırmalara, "Ferrari ile aynı motora, aynı vites kutusuna, aynı süspansiyonlara sahibiz. Bu durumda neden başkasını kopyalayalım? Onlar yarış kazanmıyor mu? 1+1 2 eder. Aptal değiliz." demişti.

Ancak Haas'ın, özellikle en yakın rakipleriyle karşılaştırıldığında daha da kurnaz olduğu nokta, gelişimin aracın orijinal tasarımından çok uzak olmaması oldu.

Haas sidepod comparison

Yukarıdaki resimde en solda Haas'ın sezon başından bu yana kullandığı sidepod tasarımını, ortada yeni ve daha çok Ferrari'ye benzeyen oluklu tasarımı ve en sağda ise Ferrari'nin tasarımı bulunuyor. Yeni tasarım, Ferrari'nin tasarımına benziyor olsa da Haas kendi tasarım çizgisini korumuş durumda.

Aston Martin ve Williams gibi takımlar sezon başında sahip oldukları tasarım çözümlerini optimize etmek yerine onları tamamen bırakarak Red Bull tarzı konsepte geçiş yaptılar.

Haas'ın sidepodunun üst kısmında açık bir şekilde Ferrari'den aldığı ilham görülürken, aynı zamanda bu mevcut nesil araçlardan nasıl daha fazla performans elde edebileceğine odaklandığı için, karoserin genel şeklinde de bazı önemli değişiklikler yaptığı görülüyor.

Haas sidepod comparison

Tasarımcılar geçmiş senelerde sidepod yanına eklenen dikey deflektör kanatlar ve bargeboardlar ile kirli havayı aracın karoserinden uzakta tutmaya çalışıyorlardı ancak bu sene bu amaç için kullanabilecekleri aerodinamik çözümler bulunmuyor.

Ön kanatların da basitleştiği ve artık kirli havayı eskisi gibi dışarı yönlendiremediğini düşünürsek, bu ciddi bir olumsuzluk.

Haas bu kapsamda Britanya GP'de ön kanat kenar plakasının dışındaki kanatçıkta güncelleme yapmıştı ancak o güncelleme, Macaristan GP'ye kadar kullanılmadı.

Bu aslında, araç için hazırlanan bütün güncellemeler kullanılmadan, ön kanattaki güncellemenin istenen performans artışını sağlamadığını işaret ediyor olabilir.

Haas, bunun dışında sidepodun şeklinde de değişiklik yaptı. Sidepodun üst kısmında yapılan değişiklik, yeşil çizgili bölümde göreceğiniz üzere sidepodun genel geometrisinde de değişiklikle sonuçlanmış.

Üstteki resimde sağ tarafa eklenen açıdan, sidepodun yan kısmında da değişiklik olduğu görülüyor. Yeni tasarımda sidepod kısmı daha geniş duruyor ve tabana doğru indikçe genişlediği dikkatlerden kaçmıyor.

Daha önceden bahsettiğimiz aerodinamik araçlara sahip olmayan Haas, performansa zarar vermemek için kirli havayı bozmak, ayarlamak ve yeniden kalibre etmek için karoseri bir araç olarak kullanmak zorunda olduğundan, 2022'de daha keskin bir yaklaşım sergiliyor.

Sidepod bölümüne yapılan değişiklikler, ön tekerlek bölgesinden gelen kirli hava akımını araçtan uzaklaştırmaya ve üst kısımdan gelen hava akımını ise kola şişesi bölgesine doğru aşağı itmeye yardımcı olacak.

Kola şişesi bölgesine doğru giden hava akımı, takımın çeşitli bileşenleri saran kaplamaları revize etmesiyle birlikte arka süspansiyonda yapılan değişikliklerden de faydalanacak.

Sidepodun üst kısmında, motor kapağı bölgesinde yapılan değişikliklerden birisi de kırmızı ok ile gösterilen köpek balığı yüzgeci bölümündeki soğutma çıkışının kaldırılması oldu. Bunun sonucunda yüzgeç kısmı yukarı doğru uzatıldı.

Haas VF-22 floor fences

Sidepod kısmındaki değişiklikler belirgin olsa da, VF-22'nin taban kısmında da değişiklik vardı. Takım, tasarımcıların bolca özgür olduğu bu alandan daha fazla performans çıkarmak için değişiklik yapmış.

Bu kapsamda taban çitlerinde ve kenarında, hava akışını optimize etmek ve sürüş hassasiyetini geliştirmek için değişiklikler yapıldı. Bunların dışında taban altında da değişiklikler bulunuyor.