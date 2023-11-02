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Formula 1 Brezilya GP
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Haas: "Güncellemelerden daha fazlasını almayı bekliyorduk"

Haas takım patronu Gunther Steiner, getirdikleri büyük güncelleme paketinden umduklarını bulamadığını kabul ediyor.

Editör Ezel Tan
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Ollie Bearman, Haas VF-23

Haas, uzun süredir üzerinde çalıştığı büyük güncelleme paketini Amerika Grand Prix'sine getirmişti.

Fakat bu paketle puan almayı başaramadılar ve şampiyonada son sıraya kadar gerilediler. 

Brezilya GP öncesi yeni güncellemeler hakkındaki görüşü sorulan Steiner, "Ana sonuç, güncellemelerden biraz daha fazla etki beklediğimizdi fakat tablo tam olarak net değil."

"Austin'de bir sprint yarışı vardı ve test yapmak için yeterli  zamanımız olmadı. Mexico City ise  deniz seviyesinden çok üzerindeydi."

"Geçen hafta sonu genel olarak yere basma gücünden yoksunduk, bu yüzden nihai bir sonuca varamadım fakat beklentiler biraz daha yüksekti."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

"Her şeye rağmen alınan bilgiler doğru yönde ilerlediğimizi ve gelecek yıl için hazırlıkların iyi gittiğini gösteriyor."

Steiner'a yöneltilen sorulardan birisi de Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in bu yılki çalışma şekilleriydi.

Steiner, "Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg birlikte iyi çalışıyorlar. Aralarında karşılıklı saygı var."

"Pist üstünde savaşsalar da, her zaman doğru bir rekabet içerisindeler. Bu yüzden onlardan çok memnunum."

"Nico'yu takıma almadan önce Kevin ile konuştuk ve Hulkenberg'in takım arkadaşı olmasından çok memnun olduğunu söyledi." dedi.

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