Haas güçlü performansı sonrası Gene Haas'tan "yatırım" almaya başlamış

Haas F1 uzun yıllar boyunca Ferrari ve Dallara'dan gelen çözümlerle yetiniyordu.

RacingNews365'e bir röportaj veren takım patronu Ayo Komatsu, Gene Haas'ın güvenini yeniden kazanarak ondan yatırım almayı başardıklarını söyledi.

Komatsu şöyle dedi: “Gene Haas, Silverstone ve Avusturya'daki iyi sonuçlardan önce bile uzun süredir onay almaya çalıştığımız birkaç fikri onaylamıştı."

"Dolayısıyla bu iki yarış olmadan da Gene'nin güvenini yeniden kazandık. Fakat tabii ki sonuçlar da yardım etti."

"Bazen buna bebek adımları diyorum - daha hızlı hareket etmek istiyoruz, ancak düşmeden hareket edebileceğimiz belirli bir hız da var. Sonuç olarak burada bir dengeye ihtiyaç var."

"Gene yeni bir misafirhane için fon ayırdı. Bu önemli bir yatırım. Takım ilk günden beri bunu kullanıyor. Geçen yıl onay almaya çalıştık ama aracın performansı tatmin edici olmadığı için olmadı."

"Gene bana her zaman 'Eğer çalışıyor ve gelişiyorsak yatırım yapmaktan hiç çekinmem' der. Bunu ilk günden itibaren öğrendim, her şeyi aynı anda nasıl yapacağımı öğrenmem gerektiğini fark ettim."

"Gene ekibe yatırım yapıyor, henüz işe başlamamış olsalar bile insanları işe alıyoruz, kaynakları yükseltiyoruz."

"Gene her zaman yatırım yapıyor, ancak bu yatırımın etkilerinin görülmesi zaman alacak."