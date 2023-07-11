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Haas, güç ünitesi dayanıklılığı konusunda Ferrari'ye güveniyor

Haas'ın teknik direktörü Simone Resta, yaşanan son sorunlara rağmen güç ünitesinin dayanıklılığı konusunda Ferrari'ye güvendiklerini söyledi.

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Haas son haftalarda bir dizi dayanıklılık sorunu yaşadı ve bunlardan bazıları güç ünitesi kaynaklı gibi görünüyordu.

Silverstone'da bu sorunlarla karşılaşmaya devam eden Amerikalı ekibin teknik patronu Simone Resta'ya dayanıklılığın kendileri için bir "endişe kaynağı" olup olmadığı soruldu.

Resta, "Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum."

"Motor tarafında birkaç sorun yaşadık ama bunun dışında iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum."

"Yani kendimi bu açıdan endişeli olarak tanımlayamam. Ancak elbette bu araçlar zorladığınızda ve geliştirdiğinizde, sezon boyunca eski bir aracı sürmeye kıyasla çok daha fazla risk alırsınız."

"Her halükarda bana göre dayanıklılık anlamında iyi bir başlangıç oldu." dedi.

Motordaki sorunları özellikle değinmesi istendiğinde Resta, Ferrari hakkında olumsuz sözler sarf etmekten kaçındı.

Resta, şöyle dedi: Ferrari'ye güveniyorum."

"Bize verdikleri şeylerden memnunuz. Bunlarla elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"Etkileyebileceğimiz ya da geliştirebileceğimiz parçalara odaklanıyoruz."

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