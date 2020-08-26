Haas, Grosjean'ın yeri için Hulkenberg'le ciddi şekilde ilgileniyor!

Racing Point sürücüsü Sergio Perez'in yerine Silverstone'da piste çıkan ve etkileyici bir performans sergileyen Nico Hulkenberg'in ismi, birkaç takım patronunun ilgisini çekiyordu.

Alman pilotun her iki Silverstone hafta sonunda da gösterdiği performans, -Alman pilotun- sürücü pazarının sona ermek üzere olduğu bir dönemde kaliteli bir seçim olduğunu kanıtlamış oldu.

Motorsport.com İtalya'nın özel haberine göre iki hafta önce Barcelona padokunda ortaya çıkan söylentilere göre Hulkenberg, yeni sezonda Formula 1'de yer alabilir ve en somut şansı Haas gibi görünüyor.

Gene Haas, Amerikalı ekibin Magnussen-Grosjean ikilisiyle yarıştığı dört yılın ardından, sürücü kadrosunu gözden geçirmeye kararlı ve Hulkenberg'in profili takımın her zaman öncelik verdiği kriter olan "deneyime" oldukça uyuyor.

Resmi bir doğrulama yok ve ilgili taraflar ağızlarını sıkı şekilde kapatmış durumda. Ancak pek çok kaynak Hulkenberg'in, F1'de geçirdiği on sezonun (2009'daki ilk yılı da dahil) ardından Formula 1'e veda edebilecek olan Grosjean'ın yerini alabileceğini söylüyorlar.

Magnussen'in durumu ise henüz net değil. Ancak şu anda Racing Point'le ilgili gelişmeler takip edildiği için beklemede kalıyor.

Sergio Perez, 2021 yılında Lawrence Stroll'ün ekibinde kalmazsa, piyasadaki varlığı kesinlikle hem Haas hem de Alfa Romeo'nun ilgisini çekecek. Eğer Perez'le anlaşma olmazsa, o zaman Magnussen şu anki takımıyla beşinci sezonunu geçirebilir.

Hulkenberg ve Danimarkalı pilot arasındaki ilişkinin dostane olmadığı söylenebilir. Ancak yaşadıkları olaylar çoktan geride kaldı.