Haas: "Grosjean'ın durumu iyi, daha fazla teste girecek"

Grosjean, Pazar günü Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışın henüz ilk metrelerinde Daniil Kvyat ile temas yaşadı ve ardından bariyerlere çarptı. Temasın etkisiyle araç ikiye bölünde.

Çarpışmanın etkisiyle araç birden alev aldı ve yürekler ağızlara geldi. Ancak Fransız pilot, alevlerin içerisinden yürüyerek çıktı. Aracından hızla tıbbi araca götürüldü. Yarış kırmızı bayrakla durdurulurken, bariyerler onarılmaya başladı.

Haas'tan yapılan açıklamaya göre Fransız pilotun ellerinde ve ayak bileklerinde yanıklar oluştu. Bir ambulansa alınan Fransız sürücü, şimdi kaburga kemiğindeki olası bir kırıktan ötürü hastaneye götürülüyor.

Haas patronu Steiner şöyle dedi: "Sarsıldı ve böyle bir darbeden sonra girmesi gereken çeşitli kontrollerden geçiyor."

"Bilinci yerinde, iyi. Ama onunla herhangi bir doğrudan temasım olmadı, sadece oradaki insanlarla konuştum. İyi görünüyor."

"Oraya çabucak gelen kurtarma ekiplerine teşekkür etmek istiyorum. Kim olduğunu henüz görmedim, ama görevliler ve FIA ​​çalışanları harika bir iş çıkardılar. Korkunçtu, olanlar gerçekten korkutucuydu."

Kazadan sonraki görüntülerde aracın paramparça olduğu ve her tarafının eridiği görüldü.

Steiner, "Orada neler olup bittiğini gördüğünüzde, bariyerin parçalandığı yere baktığınızda, bu gerçekten inanılmaz."

"Şanssızlık içerisinde şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu şansı, yarış şansına tercih ederim. İyi görünüyor. Umarım hiçbir şey olmaz, ama bundan sağ salim kurtuldu." dedi.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da Instagram üzerinden açıklama yayınladı.

Hamilton, "Grosjean güvende olduğu için çok minnettarım! İnanılmaz... Aldığımız riski unutanlar için söylüyorum, bir şaka değil. Bu spor ve sevdiğimiz şey için canımızı riske atıyoruz. Onun oradan güvenle çıkmasını sağlayan büyük tedbirleri aldığı için FIA'ya minnettarım." dedi.