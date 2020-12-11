Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
FP1 devam ediyor . . .
Canlı takip et
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Haas, Grosjean için veda testi yapamayacak

paylaşım
yorumlar
Haas, Grosjean için veda testi yapamayacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Gunther Steiner, Haas'ın Romain Grosjean' için veda testi düzenleyemeyeceğini, çünkü eski bir araca sahip olmadıklarını belirtti.

Grosjean, iki hafta önce Bahreyn Grand Prix'sinde geçirdiği büyük kaza nedeniyle sezonun son iki yarışını kaçırdı.

Fransız pilot sezon sonunda F1'e veda edecekti ve bundan ötürü Haas'a istediği vedayı yapamamış oldu.

Abu Dhabi GP'de yarışamayacağının açıklanmasından önce konuşan Grosjean, eğer son yarışta yer alamazsa, F1'le ilgili iyi bir sona sahip olmak için özel bir test düzenlemek istediğini söylemişti.

Ancak Haas, elinde bu testler için uygun bir araç olmadığı için Fransız pilotla herhangi bir test yapamayacak.

Takım patronu Steiner, Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Ne yazık ki eski bir aracımız yok çünkü güç üniteleri yok."

“Bir sürü eski aracımız var ama motorları yok, bu yüzden maalesef bunu yapamayız."

"Belki gelecekte olabilir, bilmiyorum. Ama şu anda bu sözü veremem."

Mercedes, diğer takımların böyle bir fırsat vermemesi halinde Grosjean'ı eski araçlarından bir tanesiyle piste çıkarmaya sıcak baktığını açıklamıştı.

Steiner, Haas araçlarından bir tanesine test için güç ünitesi eklemek yerine, Ferrari'nin kendi araçlarıyla bir test düzenlemesinin mümkün olabileceğini düşünüyor.

Steiner, "Ferrari ile konuşarak bir etkinlik veya başka bir şey için kullandıkları eski araçlarından  birini kullanması daha olası."

“Bunu yapmak kesinlikle mümkün. Bence bu, bir araç hazırlamaktan çok daha kolay bir çözüm, çünkü müşteriler için bu işleri yapan bir departmanları var. Şu anda bizim böyle bir kaynağımız yok."

"Eğer yapmak isterse, tamamen iyileşmesine bekleyeceğiz ve sonra ne yapmak istediğini, neler yapabileceğini göreceğiz."

"O zaman onun için F1 aracında geçirdiği son günü, iyi bir eğlence gününe dönüştürüp dönüştüremeyeceğimize karar vereceğiz.” dedi.

Grosjean, haftanın başında İsviçre'ye döndü ve kazada meydana gelen yanıkların tedavisine burada devam edecek.

Grosjean Cuma günü, eğer  yarışsaydı Abu Dhabi'de üç çocuğu tarafından tasarlanan özel bir kask tasarımıyla mücadele edeceğini duyurdu.

 
Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!

Önceki haber

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!

Sonraki haber

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Romain Grosjean
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!

Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı

VR46'nın ilk MotoGP motosikleti görünümü tanıtıldı
MotoGP MotoGP / Son dakika

VR46'nın ilk MotoGP motosikleti görünümü tanıtıldı

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!

Leclerc: "Artık sadece gerekli olan mücadelelere gireceğim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Artık sadece gerekli olan mücadelelere gireceğim"

Haas, Grosjean için veda testi yapamayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Grosjean için veda testi yapamayacak

Mercedes, Russell'ın sığması için araçta 'küçük' değişiklikler yapmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Russell'ın sığması için araçta 'küçük' değişiklikler yapmış

Son Haberler

Mercedes, Abu Dhabi testine Vandoorne ve De Vries ile katılacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Abu Dhabi testine Vandoorne ve De Vries ile katılacak

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı

Haas, Grosjean için veda testi yapamayacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Grosjean için veda testi yapamayacak

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Fernando test yapabiliyorsa herkes yapabilmeli"

3s
2
Formula 1

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!

11s
3
Formula 1

Ferrari, 2020'deki yavaş pit stopların nedenini açıkladı

22s
4
MotoGP

VR46'nın ilk MotoGP motosikleti görünümü tanıtıldı

3s
5
Formula 1

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!

1s

Son Haberler

Mercedes, Abu Dhabi testine Vandoorne ve De Vries ile katılacak
F1

Mercedes, Abu Dhabi testine Vandoorne ve De Vries ile katılacak

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı

Haas, Grosjean için veda testi yapamayacak
F1

Haas, Grosjean için veda testi yapamayacak

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!
F1

Norris: "Ricciardo ile çalışmak eğlenceli olacak!

Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış
F1

Haas, Schumacher'i "baskı altına almamak için" Abu Dhabi'de yarıştırmamış

Son Videolar

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
18s

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.