Haas, Grosjean için veda testi yapamayacak

Grosjean, iki hafta önce Bahreyn Grand Prix'sinde geçirdiği büyük kaza nedeniyle sezonun son iki yarışını kaçırdı.

Fransız pilot sezon sonunda F1'e veda edecekti ve bundan ötürü Haas'a istediği vedayı yapamamış oldu.

Abu Dhabi GP'de yarışamayacağının açıklanmasından önce konuşan Grosjean, eğer son yarışta yer alamazsa, F1'le ilgili iyi bir sona sahip olmak için özel bir test düzenlemek istediğini söylemişti.

Ancak Haas, elinde bu testler için uygun bir araç olmadığı için Fransız pilotla herhangi bir test yapamayacak.

Takım patronu Steiner, Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Ne yazık ki eski bir aracımız yok çünkü güç üniteleri yok."

“Bir sürü eski aracımız var ama motorları yok, bu yüzden maalesef bunu yapamayız."

"Belki gelecekte olabilir, bilmiyorum. Ama şu anda bu sözü veremem."

Mercedes, diğer takımların böyle bir fırsat vermemesi halinde Grosjean'ı eski araçlarından bir tanesiyle piste çıkarmaya sıcak baktığını açıklamıştı.

Steiner, Haas araçlarından bir tanesine test için güç ünitesi eklemek yerine, Ferrari'nin kendi araçlarıyla bir test düzenlemesinin mümkün olabileceğini düşünüyor.

Steiner, "Ferrari ile konuşarak bir etkinlik veya başka bir şey için kullandıkları eski araçlarından birini kullanması daha olası."

“Bunu yapmak kesinlikle mümkün. Bence bu, bir araç hazırlamaktan çok daha kolay bir çözüm, çünkü müşteriler için bu işleri yapan bir departmanları var. Şu anda bizim böyle bir kaynağımız yok."

"Eğer yapmak isterse, tamamen iyileşmesine bekleyeceğiz ve sonra ne yapmak istediğini, neler yapabileceğini göreceğiz."

"O zaman onun için F1 aracında geçirdiği son günü, iyi bir eğlence gününe dönüştürüp dönüştüremeyeceğimize karar vereceğiz.” dedi.

Grosjean, haftanın başında İsviçre'ye döndü ve kazada meydana gelen yanıkların tedavisine burada devam edecek.

Grosjean Cuma günü, eğer yarışsaydı Abu Dhabi'de üç çocuğu tarafından tasarlanan özel bir kask tasarımıyla mücadele edeceğini duyurdu.