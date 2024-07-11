Haas gözünü altıncı sıraya dikti
Haas takım patronu Ayao Komatsu, şampiyonada altıncı olmayı hedeflediklerini söylüyor.
Kevin Magnussen, Haas VF-24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Son iki yarışta 20 puan toplamayı başaran Haas, şampiyonada Alpine'i geride bıraktı ve yedinci sıraya kadar yükselmeyi başardı.
Son güncellemelerin de işe yaramasıyla Amerikalı ekip, artık 4 puan önde yer alan RB'yi geçmeyi hedefliyor.
Bu konuda konuşan takım patronu Ayao Komatsu şöyle dedi: "Bir sonraki hedefimiz RB."
"İki yarışta 20 puan topladık ve şu anda RB'nin sadece dört puan gerisindeyiz"
"Her zaman yeni bir adım atmaya çalışmak zorundasınız, bizim için bir sonraki takımlar şampiyonasında altıncı olmak."
"Takımın mevcut formundan memnunum. Çok fazla çalışma yaptık ve gördüğünüz gibi büyük bir ilerleme kaydettik."
"Her zaman fabrikamızda harika insanlar çalıştığını düşünmüşümdür. Sadece onları bir araya getirmemiz gerekiyordu."
"Artık takım içinde iyi bir iletişime sahibiz. Evet, mükemmel değil ama çok daha iyi."
"Herkes işini yapıyor, birlikte çalışıyor. Takım çalışması çok faydalı oluyor; gelişiyoruz ve bakın şimdiden neler başarıyoruz."
Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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