Formula 1 Singapur GP

Haas, Godzilla tasarımını ABD GP’ye geri getiriyor!

Japonya Grand Prix’sindeki özel tasarımıyla büyük beğeni toplayan Haas, Godzilla temalı özel tasarımını Amerika Grand Prix'si için Austin'e taşıyor.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 09:40

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Japon eğlence stüdyosu TOHO ile ortaklığını sürdüren Amerikan ekibi Haas, Austin'deki Circuit of the Americas yarışında 'Canavarların Kralı' Godzilla temalı özel bir tasarımla piste çıkacak. Esteban Ocon ve Ollie Bearman, Suzuka'dakinden farklı bir görünüme sahip olacak araçlarıyla mücadele ederken, takımın yarış tulumları ve pit ekipmanları da bu temaya uygun olarak şekillenecek.

İş birliğinin zamanlaması da oldukça stratejik bir döneme denk geliyor. Sezonun 18. yarışı olan Austin hafta sonu, 6 Kasım'da ABD'de vizyona girecek olan yeni Godzilla filmi "Godzilla Minus Zero"nun hemen öncesinde gerçekleşecek.

Yeni renk düzeni ve "Godzilla x TGR Haas F1 Team" adı verilen özel taraftar koleksiyonu, 19 Ekim Pazartesi günü çevrim içi olarak tanıtılacak.

Lansman kapsamında Austin'de düzenlenecek taraftar etkinliğine takım patronu Ayao Komatsu, yarış pilotları Esteban Ocon ve Ollie Bearman'ın yanı sıra yedek pilot Jack Doohan ve F1 Akademi pilotu Kaylee Countryman da katılacak.

Ayrıca 23-25 Ekim tarihlerinde Barton Creek Square'de sergilenecek şov aracı ve yeni ürünlerle taraftarlar bu özel tasarımı yakından inceleme fırsatı bulacak.

Takım Patronu Ayao Komatsu iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: "Japonya Grand Prix'sinde TOHO ve Godzilla ile birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyorduk.”

“Canavarların Kralı'nı evimiz Austin'e getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Devam niteliğindeki bu ikinci özel tasarımla Formula 1'de yeni bir çığır açıyoruz.”

“Godzilla efsanevi bir figür ve bu ortaklığı Amerika'da yeniden hayata geçirmek hem takımımız hem de taraftarlarımız için çok özel olacak."

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- Motorsport.com Ekibi

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