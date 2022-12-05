Haas, Giovinazzi ile de görüşmüş
Gunther Steiner, Haas koltuğu için düşünülen sürücülerden birisinin Antonio Giovinazzi olduğunu kabul ediyor.
Haas, Mick Schumacher ile yola devam etmeme kararı almasının ardından alternatif isimlere yoğunlaştı ve bir noktada listedeki ana aday Antonio Giovinazzi'ydi.
Giovinazzi, bu kapsamda hem Monza hem de Amerika'da Haas VF-22'nin direksiyonuna geçti. Ancak iddialara göre Amerika'da yaptığı kazanın ardından ardından gözden düştü.
Sonrasında koltuğu ana adayı Nico Hulkenberg oldu ve Alman pilot ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Sonuç olarak Giovinazzi gelecek yıl için koltuksuz kalırken, Hulkenberg 35 yaşında spora geri dönüş yapacak.
Gunther Steiner, Giovinazzi'nin olası adaylardan birisi olduğunu kabul ediyor ancak en doğru seçimin Hulkenberg olduğu konusunda net.
Steiner, Giovinazzi olası hakkında şöyle dedi: "Başlangıçta sürücü adayları arasındaydı."
"Fakat sonunda takım için en iyi kararı aldığımızı söyleyebiliriz."
"Elbette herkesin sürücü konusunda kendi düşüncesi var fakat şu anda yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek ve takımı ileriye götürmek için en iyi seçenek Nico'ydu."
"Nico bizim için en iyi seçenekti."
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